Tulcea: A început prohibiţia pescuitului la şalău şi biban

Devansarea prohibiţiei la cele două specii a fost cerută anul trecut de asociaţiile de pescari, acceptată de ARBDD şi prevăzută pentru prima dată anul trecut în ordinul comun al Ministerului Mediului şi cel al Agriculturii, iar decizia a fost explicată prin faptul că exemplarele de şalău şi biban se reproduc mai devreme decât alte specii, scrie Agerpres."În mod special, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv al speciilor ştiucă, şalău, somn şi crap este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor", se arată în ordinul de prohibiţie publicat în Monitorul Oficial.Prohibiţia generală a pescuitului va începe pe data de 9 aprilie şi va dura 60 de zile în toate habitatele naturale, iar pe 24 aprilie va începe prohibiţia în apele care constituie frontieră de stat, în acest caz durata fiind de 45 de zile.Şalăul este una dintre speciile cele mai valoroase, însă de-a lungul timpului capturile au scăzut, din cauza poluării apelor şi a supraexploatării resursei. Potrivit cercetătorilor, cea mai dramatică scădere a populaţiei de şalău s-a înregistrat în perioada cuprinsă între 1927, an în care s-au capturat 1.000 de tone, şi 1936, an în care s-au capturat 200 de tone.Bibanul, un peşte de interes economic, se capturează la toate tipurile de unelte din plasă, dar se prinde frecvent şi la undiţă, mai ales în lacuri şi canale. Are carne albă, mai densă decât a şalăului, săracă în grăsimi şi lipsită de oase bifurcate. Capturile de biban s-au redus simţitor în ultimii ani din cauza fenomenului de eutrofizare. În 1965, s-a înregistrat o captură totală de 949 de tone din această specie, iar în ultimii ani captura a fost de câteva zeci de tone.Prohibiţia pescuitului este stabilită anual de autorităţi în baza unor studii făcute de cercetători şi are ca obiectiv protejarea speciilor de peşti în perioada şi zonele în care se înmulţesc, astfel încât să se asigure o exploatare durabilă a resurselor naturale.Devansarea perioadei de prohibiţie pentru şalău şi biban este a doua măsură luată de autorităţile române în ultimii ani, pe fondul declinului resursei piscicole după ce, în 2018, niciun pescar sportiv nu a putut păstra capturile de ştiucă înregistrate în Deltă. În anii următori, pescarii sportivi au putut reţine din nou exemplarele de ştiucă.