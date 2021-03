​ Albine dintr-o specie rară din Australia, redescoperite după o pauză de aproape un secol

Aceste foarte rare albine "mascate", cunoscute sub denumirea ştiinţifică Pharohylaeus lactiferus, sunt originare din Australia şi alcătuiesc singura specie din genul Pharohylaeus. Sunt asemănătoare ca mărime cu albinele melifere europene (Apis mellifera). Doar şase exemplare de albine Pharohylaeus lactiferus au fost identificate în Australia, iar ultimul dintre ele a fost raportat în anul 1923.O astfel de albină a fost însă descoperită de James Dorey, student doctorand la Universitatea Flinders din Adelaide, în timp ce desfăşura cercetări în aer liber în statul australian Queensland. După acea descoperire pur întâmplătoare, James Dorey a efectuat un studiu mai amplu în statele Queensland şi New South Wales pentru a găsi şi alte exemplare de albine Pharohylaeus lactiferus."Nu m-am aşteptat niciodată să găsesc o astfel de albină. Însă acum am prins deja mult mai multe exemplare decât cele cunoscute în trecut", a precizat cercetătorul australian.Studiul lui despre albine sugerează că defrişările şi incendiile de pădure ar putea să ducă această specie la extincţie şi, de această dată, fenomenul ar putea fi definitiv.Redescoperirea speciei Pharohylaeus lactiferus a fost un accident fericit pentru James Dorey."Ştiind că P. lactiferus nu au mai fost văzute de atât de mult timp, mi-am ţinut ochii deschişi pentru ele, pe măsură ce exploram regiunea de coastă. După ce am găsit primul specimen, aveam deja un loc din care să pornesc şi am avut astfel şansa de a căuta şi alte exemplare", a relatat cercetătorul australian.După descoperirea iniţială, James Dorey a petrecut cinci luni monitorizând 25 de situri din Queensland şi New South Wales pentru a găsi exemplare de "albine mascate". El şi-a concentrat eforturile asupra anumitor specii de plante cu inflorescenţe, similare celor care erau prezente în regiunea în care a văzut primul exemplar de P. lactiferus. Cercetările lui au inclus atât monitorizarea florilor pentru a vedea insectele care le vizitează, cât şi "măturători generale" executate cu o plasă de fluturi deasupra florilor.Studiul a dezvăluit existenţa a trei populaţii izolate geografic de "albine mascate" pe coasta estică a Australiei. Fiecare populaţie trăieşte în mici zone de pădure tropicală şi subtropicală având un tip specific de vegetaţie. James Dorey consideră că aceste albine sunt deosebit de dependente de "arborii cu roată de foc" (Stenocarpus sinuatus) şi de "arborii-flacără Illawarra" (Brachychiton acerifolius).Studiul a fost publicat pe 25 februarie în Journal of Hymenoptera Research.