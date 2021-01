Taxa pe ambalaje de plastic, aluminiu și sticlă, stabilită la 50 de bani / Ministrul Mediului: În câteva săptămâni, vom avea Hotărârea de Guvern gândită

Ministrul Mediului, Tánczos Barna, a anunțat luni că probabil în câteva săptămâni va fi gata o Hotărâre de Guvern care prevede o taxă pe ambalaje din plastic, aluminiu sau sticlă, cu capacitatea de până la 3 litri. Astfel, potrivit acestuia în preţul fiecărui produs va fi inclusă garanţia de 50 de bani care va fi plătită de consumator, iar garanţia plătită va fi recuperată de către client prin reciclarea recipientelor la automatele speciale. Barna spune că proiectul va fi lansat până în primăvară, pentru ca până în 2022 să se facă investiția în sistemul de colectare.

”Este un proiect de Hotărâre de Guvern care a fost în consultare publică, astăzi (luni – n.r.) am avut trei sau patru ore de discuţii cu principalii factori care sunt implicaţi şi vor fi implicaţi în procedura de colectare şi de garantare, de funcţionare a sistemului, care este unul destul de complex. Am văzut o voinţă de implicare din partea producătorilor de băuturi alcoolice, bere şi alte băuturi şi din partea producătorilor de sucuri. Mâine o să am o întâlnire cu mari retaileri, pentru că sistemul va funcţiona doar în cazul în care toată lumea vine şi susţine sistemul. Producătorul trebuie să plătească garanţia către cel care administrează sistemul, retailerul trebuie să fie de acord, să lase organismul acela intermediar să facă investiţii pentru a asigura colectarea. Pe de altă parte, trebuie să asigurăm colectarea şi în sate. (...) În cel mai scurt timp posibil, probabil în câteva săptămâni, vom avea Hotărârea de Guvern gândită. Aşa cum este acum gândit sistemul, în preţul fiecărui produs va fi inclusă garanţia de 50 de bani care va fi plătită de consumator”, a afirmat ministrul Mediului, luni seară, la Antena 3, potrivit News.ro.