La Stockholm, Soarele nu vrea să se arate deloc. Va fi egalat recordul din 1934?

„Este un început înnorat de decembrie ca să spunem așa cel puțin”, a recunoscut Linus Karlsson, meteorolog la Institutul suedez de meteorologie și hidrologie (SMHI).Joi, Soarele s-a ivit puțin la 8:33 și ”s-a întors la culcare” la 14:48 în capitala Suediei, dar încă nu a existat nici o urmă de soare, lipsind mai mult de 10 zile.Nu a fost înregistrată nicio oră însorită de la începutul lunii, iar prognozele pentru următoarele zile sunt pesimiste.În medie, Stockholm are parte de 33 de ore de soare în decembrie, aproximativ o oră pe zi. Pastilele și lămpile speciale contribuie la suplimentarea cu vitamina D a suedezilor.Va fi egalat un record? În 1934, întreaga lună trecuse fără o rază de soare.În orașul minier Kiruna, în nordul țării, la cercul polar, speranța de a vedea Soarele în decembrie este deja pierdută.Soarele a apus acolo la 11:41 a.m. marți și „va rămâne sub orizont pentru restul anului 2020”, spune Karlsson.