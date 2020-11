Poluare: General Motors renunță la sprijinul pentru administrația Trump împotriva Californiei

Prin urmare, „pentru a încuraja dialogul necesar, ne retragem imediat„ din procedura actuală ”și invităm alți producători de automobile să ni se alăture”, adaugă Marry Barra, a cărei relație cu Donald Trump a fost plină de tensiuni mari în timpul celor patru ani de mandat. Președintele Trump a văzut-o pe Barra și pe GM ca pe o frână la promisiunea sa de a repatria slujbele industriale pierdute în Statele Unite.





Trump a anulat normele de poluare înăsprite stabilite anterior de Barack Obama, fostul preşedinte SUA.







Potrivit prevederilor stabilite anterior de administraţia lui Obama, între anii 2021 şi 2026 limita de emisii medii de CO2 per gamă de modele pentru fiecare constructor auto trebuia să fie micşorată anual cu 5%. Noile prevederi stabilite de Trump şi EPA (Agenţia de Protecţie a Mediului din SUA) prevăd înăspriri anuale de 1.5%. Concomitent, consumul mediu de combustibil per gamă de modele va fi micşorat până în 2026 până la un nivel de 5.82 litri/100 km (40.4 mpg), pe când normele stabilite de Obama prevedeau o limită de 5.04 litri/100 km (46.7 mpg) până în acelaşi an.

Producătorul de automobile General Motors (GM) a anunțat luni că renunță la sprijinul acordat administrației Trump în efortul de a elimina Californiei dreptul de a-și stabili propriile standarde de poluare auto, potrivit AFP.„Suntem convinși că administrația Biden, California și industria auto americană (...) pot lucra împreună pentru a găsi calea care va duce la un viitor complet electric”, a scris șeful grupului, Mary Barra, într-o scrisoare adresată asociațiilor de protecție a mediului.