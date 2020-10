webPR: Tu hrănești ”Monștrii din groapă”?

În România valorificăm doar 14% din totalul materialelor reciclabile. Restul ajung direct la groapa de gunoi sau la incinerator, poluând solul, apa și aerul cu: metan, microplastic, levigat, dioxină, dioxid de carbon, zgură etc. România se află în situație de sancționare din partea Uniunii Europene Prin acest quiz descoperi regulile de colectare separată și modalități de a reduce volumul de deșeuri din gospodăria proprie care ajung la groapa de gunoi sau la incinerator.”În cele 7 minute în care joci quizul ai timp să iei niște decizii referitoare la coșul tău de gunoi care scapă pământul, atât solul cât și planeta, de sute de ani de poluare. Cred că acest joc merită timpul tău!”, a declarat Anastasia Staicu, Vicepreședinte Asociația SNK.„Mulți dintre noi ne dorim să fim împăcați cu gândul că am pus la reciclat ceea ce a rămas după ce am consumat ceva. Acesta este un comportament pe care dorim să-l încurajăm. Totuși, lucrurile nu sunt așa simple și puține materiale sunt cu adevărat reciclabile și asta dacă sunt curate și puse corect în recipientul dedicat. Felul în care putem ajuta reciclarea începe cu regândirea cumpărăturilor și evaluarea impactului post consum. Ne dorim ca produsele și ambalajele nereciclabile să devină istorie, nu numai prin presiunea Comisei Europene ci mai ales prin presiunea consumatorilor. Spre această direcție punem azi o cărămidă, lansând acest quiz”, spune Dragoș Călugăru, Director General ECOTIC.Misiunea Centrului de Educație Ecologică Seneca EcoLogos este reducerea amprentei ecologice a României prin economisirea resurselor. Facem asta prin programe de training care schimbă mentalități și comportamente la nivel de grup, în companii și în școli. În patru ani de activitate, am ajuns cu peste 180 de cursuri la 2500 de persoane în 15 localități din 13 județe.Seneca EcoLogos este o inițiativă a Asociației SNK care contribuie la construirea unei societăți sustenabile, alături de celelalte proiecte ale asociației: Editura Seneca - prima editură verde din România care editează cele mai importante titluri de mediu și de filosofie și Seneca AntiCafe, un spațiu pentru timp de valoare, care găzduiește evenimente de promovare a ecologiei.ECOTIC este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondată în anul 2006, care pune la dispoziție gratuit recipienți pentru colectarea separată a deșeurilor de echipamente electronice de mici dimensiuni inclusiv surse de lumină și baterii, precum și preluarea gratuită a echipamentelor voluminoase de la sediul firmei sau de la domiciliu. Pentru mai multe detalii sunați la 021 9641.