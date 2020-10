Delta are nevoie de turiști pentru dezvoltare, dar ce ne facem însă cu gunoaiele lăsate de aceștia?

„Mulţi turişti ne-au spus că au saci şi că strâng deşeurile, dar în realitate nu se întâmplă aşa”

Voluntarii și plasticul plutitor de pe canalele Deltei

În 2020, mai mult decât oricând, românii s-au orientat spre destinațiile locale pentru a-și face vacanța. Iar Delta Dunării a fost una dintre preferințele de top ale turiștilor autohtoni. Chiar și așa însă, potrivit cifrelor oficiale de la Institutul Național de Statistică , în vara lui 2020 au fost cu 44% mai puțini turiști decât în 2019. Explicația a fost lipsa străinilor care nu au putut veni în România din cauza pandemiei. Tot potrivit INS, în luna iulie 2020, la punctele de frontieră, sosirile vizitatorilor străini au scăzut cu 69% comparativ cu luna iulie 2019.Plaja Sulina. FOTO via TravelZoom.roDelta Dunării, a doua cea mai mare deltă din Europa și cel mai divers ecosistem din România, a fost declarată în 1991 parc național și a intrat în patrimoniul mondial UNESCO. Este locul unde se găsesc peste 360 de specii de păsări și peste 45 de specii de pește de apă dulce. Diversitatea aceasta este menținută prin legi de protecție a mediului natural. Înainte, localnicii erau dependenți economic de agricultură și de pescuit. Acum există măsuri guvernamentale de prohibiție care reglementează și posibilitățile economice ale localnicilor Loredana Pană, coordonator de proiecte al Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis care este implicată de foarte mulți ani în protejarea Deltei explică de ce măsurile sunt foarte importante:”Prohibiția este importantă pentru refacerea ecosistemelor deja afectate și protejarea celorlalte. Delta este un teritoriu extrem de fragil care poate fi dezechilibrat ușor și mai ales este într-o permanentă schimbare.”Iar pentru că terenul nu permite nici ca suprafață liberă nici ca sol o agricultură productivă, oamenii din Deltă au ajuns să depindă de turism. Din acest punct de vedere, din cauza pandemiei, anul 2020 a fost aproape compromis, după cum arată și datele statistice. Au simțit-o și localnicii pe pielea lor: „Turiștii au cheltuit mai puțini bani decât anii trecuți”, mi-a spus o localnică din Sfântu Gheorghe care muncește în campingul ”Green Dolphin”.Dacă nevoia de turiști este acum mai mare decât oricând, o altă problemă, strâns legată de turism, se întrevede la orizont: poluarea mediului provocată de gunoaie. Mai mult de jumătate din suprafața totală a rezervației o reprezintă ecosistemele naturale acvatice și terestre incluse în lista zonelor cu valoare de patrimoniu universal (Convenția Patrimoniului Natural Universal UNESCO), și cele destinate reconstrucției ecologice, zone care constituie domeniul public de interes național. Principalele surse de date referitoare la generarea deșeurilor vin de la agenții economici cu activitate în rezervație, de la consiliile locale și de la serviciile de salubritate. Dar Delta nu este un teritoriu ușor accesibil. Poate tocmai de aceea, abia în ianuarie 2020 a apărut primul sistem de colectare a deșeurilor din Delta Dunării.În Letea, un sat cu 400 de locuitori cunoscut pentru rezervația naturală și caii sălbatici, a fost semnat un contract de salubritate abia în 2019 și a intrat în vigoare în ianuarie 2020. Până la sfârșitul lunii iulie în acest an s-au colectat peste 1615 tone de gunoi menajer, iar cantitatea de deșeuri reciclabile a fost de doar 385 tone, adică aproape 24%.Gunoaiele sunt o experiență puternic inestetică în Delta Dunării: „La Sulina de exemplu, drumul din oraş spre plaja de la Marea Neagră e plin de deşeuri. La fel se întâmplă cu toate locurile unde sunt pescarii sportivi care campează ilegal, pe malurile Dunării. Am vorbit cu mulţi turişti care întotdeauna ne-au spus că au saci şi că strâng deşeurile, dar în realitate nu se întâmplă aşa”, spune reprezentantul local al WWF-România, Cristian Mititelu Răileanu, pentru site-ul Green-Report.ro Gunoaie pe apă. FOTO via Andrei DudeaDar adevărata problemă nu ține însă de estetică, ci de poluare, atât pentru apele de suprafață și apele subterane, cât și pentru sol. Mai ales în situațiile de precipitații abundente, de viituri care aduc cantități mari de gunoaie. Iar deșeurile menajere periculoase precum baterii, uleiuri, tuburi fluorescente, vopsea, medicamente afectează pânza freatică.Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituția care aparține de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și principala responsabilă de administrarea și conservarea Deltei. Pe lângă ea sunt și organizațiile non-guvernamentale care luptă în același scop.De exemplu, în cadrul proiectului „Patrula Zero Plastic”, zeci de voluntari WWF au adunat peste o tonă de plastic plutitor de pe canalele Deltei Dunării. Și Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis are un rol important în lupta împotriva protejării mediului. Ecopolis a fost înființat în 2009, iar din 2015 a intrat în Delta Dunării prin programul DeltaCraft, care își propune revitalizarea meșteșugurilor deltaice.Din 2018, alături de Asociația „Letea în UNESCO”, există demersuri în vederea înființării primului Centru Comunitar Integrat din Delta Dunării, în satul Letea.Ecopolis a început în vara aceasta programul „Letea Reciclează” prin care organizează un program pilot de amenajare și promovare a unui serviciu de colectare selectivă. Fiind primul de acest gen, își propune cercetarea și analizarea celor mai bune practici pentru localitățile cu puțini locuitori și cu acces dificil și costisitor pe apă.Gunoaie la Letea. FOTO via Andrei DudeaPentru eficientizarea costurilor, operatorul de salubritate JT Grup colectează direct de la populație deșeurile pe două categorii: menajere și reciclabile, bilunar. Deșeurile colectate din toată comuna sunt transportate la stația de sortare din Sulina. Din cauza faptului că în contractul dintre primăria comunei C.A. Rosetti nu este prevăzută și organizarea unui sistem pentru colectarea deșeurilor stradale, adică tot ce lasă turiștii în urmă, „Letea Reciclează” a intervenit și a amenajat un sistem stradal, perfect integrat în peisajul rural autentic.Două containere au fost amplasate în zona pontoanelor și zece coșuri au fost montate pe străzile principale. Programul „Letea Reciclează” este la început dar are ambiții mari și vizează un viitor unde turismul de altfel necesar nu intervine peste mediul din Delta Dunării.Loredana Pană de la Ecopolis spune că ”Delta are nevoie de reglementări pentru o dezvoltare sustenabilă pe termen lung. Trebuie găsite si alte metode de dezvoltare, care să includă protejarea patrimoniul natural, dar și cel al oamenilor”.