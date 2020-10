webPR: Ediția a III-a a Școlii Ecoterrienilor continuă într-un nou an școlar

Școlile din România au o șansă să participe în mod activ la protecția mediului înconjurător, înscriindu-se în cea de–a treia ediție a proiectului național de conștientizare și colectare „Școala Ecoterrienilor”, organizat de ECOTIC și ECOTIC BAT.







Ca urmare a contextului epidemiologic și pentru a veni în sprijinul școlilor, proiectul “Școala Ecoterrienilor”, care a luat startul în toamna anului 2019, va continua până în luna iunie 2021.







Începând cu 2 octombrie 2020, școlile sunt invitate la o nouă sesiune de înscrieri pentru a face parte din proiectul național de conștientizare și colectare a deșeurilor de echipamente electrice și a bateriilor uzate. Proiectul se axează pe 2 direcții principale: cea de conștientizare , în care școlile partipante vor implementa activități de educație ecologică bazate pe lecții video online puse la dispoziție de organizatori și cea de colectare deșeuri de echipamente electrice și electronice, becuri, surse de lumină și deșeuri de baterii și acumulatori.





Școlile se pot înscrie accesând formularul dedicat disponibil aici.





Mecanismul de premiere și detalii legate de desfășurarea proiectului, sunt disponibile pe www.ecotic.ro/scoalaecoterrienilor





Școlile înscrise în proiect vor primi un set de materiale de eco-informare și educare și un set de recipienți în care vor putea colecta deșeuri de echipamente electrice și electronice, corpuri de iluminat și deșeuri de baterii și acumulatori.







Activitățile au fost adaptate situației curente, putând fi realizate atât online cât și în clasă. Totodată, colectarea se va desfășura în paralel cu lecțiile, din momentul primirii materialelor aferente proiectului.







„Am decis să venim în sprijinul elevilor și al profesorilor în aceste timpuri dificile. În acest sens, am adaptat lecțiile și activitățile practice astfel încât acestea să poată fi realizate în mediul online, de acasă și am decis prelungirea proiectului cu încă un an școlar. Considerăm că acum, mai mult ca niciodată este momentul să conștientizăm generațiile viitoare asupra importanței protecției mediului și a colectării separate.” declară Valentin Negoiță, președinte ECOTIC.







Detalii despre proiect sunt disponibile aici www.ecotic.ro/scoalaecoterrienilo





Despre ECOTIC:



ECOTIC este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondată în anul 2006, care pune la dispoziție gratuit recipienți pentru colectarea separată a deșeurilor de echipamente electronice de mici dimensiuni inclusiv surse de lumină și baterii, precum și preluarea gratuită a echipamentelor voluminoase de la sediul firmei sau de la domiciliu. Pentru mai multe detalii sunați la 021 9641.