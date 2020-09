Cel mai ambițios obiectiv privind reducerea emisiilor de CO2, votat în Parlamentul European: -60% până 2030 /Sancțiuni financiare pentru statele care nu respectă termenii

Amendamentul care stabilește acest obiectiv a fost adoptat de deputați cu o majoritate restrânsă de trei voturi, potrivit unei surse parlamentare. Acest obiectiv va trebui în continuare validat de întregul Parlament în sesiunea plenară de la începutul lunii octombrie."Nu a fost elaborat niciodată un obiectiv atât de ambițios. Acest lucru va ridicae ambiția întregii Europe", a salutat într-o declarație Pascal Canfin, președintele comisiei parlamentare.Comisia Europeană, executivul Uniunii, a publicat la începutul lunii martie proiectul său de „lege climatică” pentru UE, care susține în special obiectivul neutralității carbonului până în 2050, dar ale cărui detaliile se discută acum între Parlament și Consiliul (statele membre).Cu toate acestea, Comisia și-a asumat să propună o cifră care să revizuiască obiectivul climatic pentru 2030, stabilit în prezent la -40% față de nivelul din 1990, pentru a-l alinia la neutralitatea climatică vizată de 2050.Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a promis că va lua în considerare un interval cuprins între 50 și 55%, dar statele membre rămân împărțite.Un studiu de impact urmează să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, iar von der Leyen ar trebui să dezvăluie „foarte probabil” o cifră specifică în timpul „discursului său privind starea Uniunii” miercuri, potrivit unei surse parlamentare.Grupurile politice din Parlament rămân, de asemenea, împărțite.„Neutralitatea carbonului până în 2050 este foarte ambițioasă și dificilă, așa că trebuie să rămânem realiști: ne așteptăm de la Comisie să nu accepte niciodată cerințele partidelor de stânga din Parlament pentru un obiectiv de reducere de 60% sau 65% ", a reamintit într-o declarație europarlamentarul Peter Liese, purtătorul de cuvânt al PPE (dreapta). Partidul său pledează pentru -50%."Grupul nostru a fost ambițios, dar și pragmatic: dincolo de cifre, trebuie să dovedim că le putem pune în aplicare, că economia noastră îl poate susține", a comentat miercuri pentru AFP Dacian Ciolos, președinte al grupului Renew Europe (liberali și centristi).Dimpotrivă, rețeaua ONG pentru acțiunea climatică (CAN) a salutat joi un „progres” încurajator.„Poziția comisiei de mediu trebuie să fie un semnal de trezire pentru întregul Parlament și pentru celelalte instituții europene”, a judecat Wendel Trio, directorul CAN Europe, considerând în același timp că doar o reducere a 65% ar atinge obiectivul de a limita încălzirea globală la maximum 1,5 ° C stabilit de acordul de la Paris.Printre celelalte amendamente adoptate joi de către Comitetul pentru mediu, „o mare majoritate” s-a pronunțat în favoarea „unui principiu de coerență obligatorie”, potrivit căruia orice nouă măsură prezentată de Comisie trebuie să ia în considerare „obiectivul neutralitate climatică ", a adăugat Pascal Canfin.În cele din urmă, „o majoritate a votat pentru sancțiuni financiare care să se aplice statelor care nu își respectă angajamentele climatice”.Aceste modificări sunt încorporate în textul legii privind clima, care va fi supus votului final vineri în comisia de mediu, înainte de votul din Parlament la începutul lunii octombrie.Șefii de stat și de guvern din cei 27 trebuie apoi să decidă „la mijlocul lunii octombrie” asupra obiectivului din 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Negocierile vor începe apoi între Comisie, Consiliu și Parlament, „având ca obiectiv închiderea acestei legi climatice înainte de sfârșitul anului”, a reamintit joi Canfin.