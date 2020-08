VIDEO Un delfin aflat pe moarte se luptă pentru a-și salva puiul în Mauritius, după o scurgere de țiței

Puiul, răsturnat pe o parte, plutește la suprafața apei. Mama sa îl împinge în repetate rânduri cu capul deasupra valurilor de țiței într-o lagună din Mauritius, unde activiștii de mediu cer o anchetă cu privire la decesul a cel puțin 40 de delfini după o scurgere de țiței, relatează Reuters.

Imaginile - obținute de Reuters de la un pescar care a încercat să salveze delfinii - arată ultimele momente disperate ale mamei și a puiului său înainte să moară amândoi.

Cel puțin 40 de delfini au fost găsiți morți în Mauritius - dintre care 38 au fost aduși la mal, precum și mama și puiul său - de luni, când o navă japoneză s-a scufundat după ce a eșuat în iulie și din care a început să se scurgă țiței.

Bilanțul ar putea să crească: Yasfeen Heenaye, pescarul care a filmat mama și puiul, a spus că a văzut vineri aproape 200 de delfini în recif, 25-30 dintre ei fiind morți.

”Unii erau răniți, iar unii doar pluteau”, a spus Heenaye. Pescarii încearcă să conducă delfinii în afara lagunii în larg.

”În interiorul recifului există scurgere de țiței pe apă - dacă rămân în interior ar putea să moară toți - dar dacă ies poate că vor supraviețui. Încercăm să îi împingem în afara recifului, făcând zgomot”, a spus el.

”Era o mamă și puiul ei... El era foarte obosit, nu înota bine. Dar mama a stat lângă el, nu și-a părăsit puiul pentru a merge alături de grup. Tot timpul a stat cu el. Încerca să îl protejeze... să îl împingă pentru a ajunge la grup”, a spus el.

Puiul era întors pe o parte și a murit în fața lor, plutind pe valuri, a spus el.

”Când vedeam asta, erau lacrimi în ochii meu. Sunt părintele unei fetițe, este foarte dificil pentru mine să văd o mamă chinuindu-se și încercând să facă tot ce poate pentru a-și salva puiul”, a mai spus pescarul.

La puțin timp, mama a avut convulsii și a murit și ea, a spus un alt martor, Reuben Pillay.

Reports coming out of Mauritius indicate that the number of dead dolphins washing ashore now stands at roughly 27.



This tragic loss is a reminder of why our oceans must be protected against all threats, and there are many \uD83D\uDC94#BreakFreeFromFossilFuels

\uD83D\uDCF8 : Eshan Juman pic.twitter.com/Gxebp6UkLd