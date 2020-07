VIDEO Râuri de acid de la o mină abandonată din Rusia au ars munții Ural transformând totul într-un peisaj colorat în roșu și galben

Procurorii ruși au lansat o anchetă cu privire la o scurgere toxică de la o mină abandonată acum 16 ani în munții Ural, după ce imagini din zonă au arătat un peisaj ars în nuanțe de roșu și galbe de către râurile de deșeuri chimice, relatează Reuters.

Mina și impactul său asupra împrejurimilor au ajuns din nou în atenția publicului anul acesta după ce un blogger popular a făcut publice imagini din zonă.

Procurorii ruși din regiune au spus că anchetează compania care ar fi trebuit să se ocupe de aceste scurgeri.

Până când a fost abandonată în 2004, mina Levikhinsky a extras minereu de cupru în munții din regiunea Sverdlovsk din munții Urali, la aproximativ 1.400 de kilometri de Moscova.

În 1997, un accident a provocat inundarea minei, iar consecințele nu au fost pe deplin rezolvate niciodată, a spus ecologistul Andrei Volegov pentru Reuters.

Acum, apa continuă să străbată mina, intră în reacție chimică aproape de suprafața pământului. Acest lucru produce un amestec foarte acid care intră în sursele locale de apă și colorează totul în roșu și galben.

”Acidul sulfuric arde tot în zonă, arde pământul și copacii. Distruge stratul de suprafață și iarba. Peștii mor”, a spus Volegov.

