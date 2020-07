Cel mai încărcat camion cu lemn depistat vreodată în România. Transportul record a avut destinatia HS (fosta Holzindustrie Schweighofer): 62,97 de metri cubi de lemn incarcati intr-un singur ansamblu ilegal cu 6 osii (3 osii pe capul tractor AG35DSA incarcat cu 28,52m3 si alte 3 osii pe remorca B350DSA incarcată cu 34,45 m3), potrivit Agent Green.Firma exploateaza in muntii Piatra Craiului si Fagaras, amesteca lemnul in depozitul din Rucar de unde livreaza direct catre firma austriaca care de obicei se bucura ca are acte de aratat insa habar nu are cu adevarat despre provenienta lemnului.Conform legislatiei, transportul de mare tonaj cu cate 3 osii pe capul tractor si remorca este ilegal. Maximul admis este 2+3.Fotografiile au fost realizate de inevstigatorii Agent Green la 1 iunie la fabrica Schweighofer din Sebes.