Pandemiile sunt urmarea distrugerii naturii, spun ONU şi OMS

Specialiştii fac apel la adoptarea unor legi şi acorduri comerciale planetare care să încurajeze redresarea verdeComerţul ilegal şi nesustenabil cu animale sălbatice precum şi devastarea pădurilor şi altor zone de sălbăticie continuă să fie forţele motrice ale numărului tot mai mare de boli transmise de la animale la oameni, au spus conducătorii instituţiilor internaţionale pentru The Guardian Ei fac apel la iniţierea unei redresări verzi şi sănătoase după pandemia Covid-19, în special prin reformarea agriculturii distructive şi a dietelor nesustenabile.Un raport elaborat de WWF, publicat tot miercuri, avertizează: „Riscul apariţiei pe viitor a unei noi boli (transmise de la animal la om) este mai mare ca oricând, cu potenţialul de a distruge sănătatea, economiile şi securitatea globală”.Şeful WWF din Regatul Unit a spus că acordurile comerciale post-Brexit care nu asigură protecţia naturii vor face ca Marea Britanie să devină „complice la creşterea riscului (apariţiei) următoarei pandemii”.Personalităţi de nivel înalt au emis o serie de avertismente începând din martie, iar experţii mondiali de frunte în domeniul biodiversităţii spun că în viitor este posibil să apară boli chiar mai letale dacă distrugerea lumii naturale nu va fi oprită rapid.La începutul lunii iunie, şeful departamentului de mediu al ONU şi un economist marcant au spus că Covid-19 a fost un "semnal SOS pentru întreprinderea umană" şi că actualele teorii economice nu recunosc faptul că sănătatea umană depinde de sănătatea naturii.„Am văzut multe boli apărând de-a lungul anilor, precum Zika, SIDA, SARS şi Ebola - şi toate proveneau de la populaţii animale supuse unor condiţii de presiuni de mediu severe”, au spus Elizabeth Maruma Mrema, şefa convenţiei ONU pentru diversitate biologică, Maria Neira, directorul pentru mediu şi sănătate al OMS şi Marco Lambertini, şeful WWF International, într-un articol publicat de The Guardian.În cazul coronavirusului, „aceste epidemii sunt manifestări ale relaţiei noastre periculos de dezechilibrate cu natura”, susţin ei. „Toate acestea ilustrează că propriul nostru comportament distructiv faţă de natură ne pune în pericol propria sănătate - o realitate drastică pe care o ignorăm la modul colectiv de decenii. În mod îngrijorător, în vreme ce Covid-19 ne-a dat încă un motiv pentru a proteja şi prezerva natura, am văzut că s-a petrecut exact contrariul. Din locuri precum bazinul Mekong, Amazon şi Madagascar apar rapoarte alarmante privind amplificarea braconajului, tăierii ilegale de copaci şi incendiilor forestiere, în timp ce multe ţări aplică proiecte pripite care sunt un regres pentru mediu şi reduceri de fonduri pentru conservare. Toate acestea survin într-un moment în care avem cea mai mare nevoie de (măsurile de protejare a mediului). Trebuie să ne asumăm o redresare justă, sănătoasă şi verde şi să declanşăm o transformare mai amplă în direcţia unui model care preţuieşte natura ca fundament al unei societăţi sănătoase. A nu proceda aşa, încercând în schimb să economisim bani prin neglijarea protecţiei mediului, sistemelor de sănătate şi reţelelor de siguranţă socială s-a dovedit deja a fi o falsă economie de fonduri. Factura va fi plătită de multe ori iar şi iar.”Raportul WWF conchide că principalele forţe motrice ale bolilor transmisibile de la animale sălbatice la oameni sunt distrugerea naturii, intensificarea agriculturii şi producţiei de şeptel, precum şi comerţul şi consumul de animale sălbatice cu risc înalt.Raportul îndeamnă toate guvernele să introducă şi să aplice legi pentru oprirea distrugerii naturii, de la lanţurile de aprovizionare cu mărfuri şi până la publicul care să adopte diete mai sustenabile. Carnea de vită, uleiul de palmier şi soia sunt printre mărfurile frecvent puse în legătură cu despăduririle, iar oamenii de ştiinţă spun că evitarea produselor din carne şi lapte este unica modalitate de amploare prin care oamenii îşi pot reduce impactul asupra mediului întregii planete.Tanya Steele, şefa WWF UK, spune că acordurile comerciale post-Brexit trebuie să protejeze natura: „Nu ne putem permite să fim complici la creşterea riscului izbucnirii următoarei pandemii. Avem nevoie de legi puternice şi acorduri comerciale care să ne oprească să importăm alimente care provin din defrişări endemice sau a căror fabricaţie ignoră standardele vizând protecţia săracilor şi mediului din ţările producătoare. Guvernul are o oportunitate de aur de a înfăptui o schimbare transformatoare, care să inspire lumea întreagă”.Raportul WWF arată că 60-70% din noile boli care au apărut la oameni din 1990 încoace provin de la specii de animale sălbatice. În aceeaşi perioadă, au fost doborâte 178 de milioane de hectare de păduri, echivalentul unei suprafeţe de şapte ori cât cea a Regatului Unit.