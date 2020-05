webPR: Un român produce în medie 8,3 kg de deșeuri electrice și electronice pe an. Câte ajung la reciclare, câte la ghenă și pe câmp

Nu știu dacă e așa, dar săptămânile de lockdown dur au trecut și vor urma noi etape de relaxare a restricțiilor. Întrebarea este noi ce facem mai departe?Merită să observăm că au crescut vânzările de electronice destinate entertainmentului în familie. Mulți și-au schimbat de pildă vechile televizoare (unele chiar cu tub) cu modele noi. Și tendința va continua – un televizor LED decent a ajuns să coste chiar sub 1000 de lei.Mă uitam pe graficul acesta realizat de ECOTIC*:Vedem că încă aruncăm la ghenă sau la întâmplare 2,1 kilograme de deșeuri electrice și electronice (DEEE) de persoană, în medie, pe an: baterii (extrem de toxice), monitoare, becuri economice, telefoane vechi, imprimante etc.Chiar dacă situația s-a îmbunătățit de la an la an, datorită eforturilor organizațiilor de mediu și a unor primării, cantitatea de deșeuri care otrăvesc mediul și nu sunt valorificate rămâne uriașă.Sunt sute de centre de colectare a deșeurilor electrice și electronice în țară. Majoritatea se vor redeschide în curând și vor reîncepe să preia spre reciclare respectivele produse uzate.Până atunci, o idee bună ar fi să trecem pe lista proprie de to do, un punct numit Reciclare. Să facem o listă cu chestiile vechi de prin casă, aruncate în boxa de la bloc sau în vreo magazie, fie că sunt baterii uzate, monitoare sau tastaturi, și să stabilim o zi când le vom trimite la reciclat.Eliberăm spațiul propriu, facem un bine naturii, economiei și săltăm un pic România în clasamentul european al reciclării, unde e cam codașă.Citește continuarea pe