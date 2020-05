Ministerul Mediului - date pe perioada stării de urgență: Poluarea din București cauzată de trafic a scăzut la jumătate, cea cu praf a înregistrat depășiri/ Cauza: primăriile salubrizează doar 41% dintre străzi

”Prima concluzie a analizei a fost că emisiile de dioxid de azot au scăzut la jumătate. Conform analizei, această scădere este rezultatul direct al reducerii traficului din Capitală, acesta fiind responsabil pentru peste 90% din emisiile de NO2 din București. A doua concluzie din raport subliniază că, deși traficul a fost redus, concentrațiile de PM10 au înregistrat depășiri în mai multe zile, atingându-se inclusiv valori orare de zeci de ori mai mari decât cele permise conform legislației europene”, a transmis Ministerul Mediului.„PM10, compusul cel mai important în această perioadă, cel care poate fi și vector de transport COVID și pentru care Bucureștiul a fost condamnat de Curtea Europeană de Justiție, a înregistrat episoade constante de creșteri în perioada stării de urgență. Jumătate din valorile orare înregistrate în zilele lunii aprilie au depășit cu mult valoarea limită de 50 de micrograme pe mc, stabilită la nivel european. Cele mai mari valori orare înregistrate în această perioadă au fost în zilele de 26-27 martie: 627 µg/m3 la stația la Lacul Morii, 570 µg/m3 la Bucur Obor și 644 µg/m3 la Cercul Militar”, a declarat ministrul Costel Alexe. .Analiza făcută de Minister arată că în zilele de 19 și 20 martie, PM 10 a ajuns la o valoare de 88 micrograme pe mc la stația Lacul Morii, iar în 24 martie, PM 10 a atins valoarea maximă de 443,44 micrograme la Lacul Morii, 155 micrograme pe mc la stația Bucur Obor și 193 µg/m3 la stația de la Cercul Militar, valori foarte ridicate.Ministrul Costel Alexe a sublinat că, potrivit analizei făcute pe perioada stării de urgență, concentrațiile mari au fost, în mod special, cauzate de nesalubrizarea eficientă a Capitalei, iar în urma controlului făcut la primării, pe programele de salubrizare, s-a constatat că în 2019 au fost salubrizați 832 de km din cei 2.464 km, cât are Capitala. Adică, doar un procent de 41% din arterele, străzile și trotuarele Bucureștiului.„De fiecare dată când bate vântul în Capitală ne dăm seama cât de murdar este Bucureștiul. Cele mai multe zile cu depășiri din perioada stării de urgență au coincis cu prezența vântului puternic. Acesta recirculă praful din Capitală, purtător de PM10 și, astfel, concentrațiile devin periculoase pentru populație. Chiar Planul Integrat de Calitatea Aerului, asumat de Primăria Capitalei, vorbește de reduceri de până la 42% a lui PM10 în București, doar dacă arterele, străzile și trotuarele orașului ar fi constant spălate mecanic! Tot planul Primăriei Capitalei spune că reducerile lui PM10 pot ajunge până la 90% dacă spălarea Bucureștiului ar fi urmată și de aspirare (...) Am avertizat Primăria Capitalei de șapte ori în perioada stării de urgență. În avertizările pe care le-am trimis am subliniat de fiecare dată nivelurile ridicate de PM10 și am cerut măsuri imediate pentru scăderea concentrațiilor de PM10. Nicio avertizare de-a noastră nu a fost urmată de măsuri punctuale ale administrației locale”, a spus ministrul Costel Alexe.În urma controlului Gărzii Naționale de Mediu privind programele de salubrizare a primăriilor de sector a rezultat că frecvența de spălare a arterelor, a străzilor și a trotuarelor din București este de: o dată pe săptămână în Sectorul 1, trei spălări pe an în Sectorul 2, stropit de până la patru ori pe lună în Sectorul 3 și de 6 ori pe zi în Sectorul 5 și o spălare pe săptămână în Sectorul 6. Primăria Sectorului 4 nu a furnizat date.