Rolls-Royce planifică construirea de mini reactoare nucleare până în 2029

Producătorul Rolls-Royce a declarat pentru BBC că intenționează să instaleze și să puna in functiune centralele electrice pănă în 2029. Mini reactoarele nucleare ar putea genera energie în Marea Britanie până la sfârșitul deceniului.Mini stațiile nucleare pot fi fabricate în masă și livrate în bucăți, in camioane, ceea ce face ca prețurile să fie mai mici. Există însă voci care susțin că Marea Britanie ar trebui să renunțe la energia nucleară complet, și să se concentreze pe energia regenerabilă.Ecologiștii sunt împarțiți în privința acestui subiect, unii susținănd că este periculos și scump, în timp ce alții spun că pentru a atinge zero emisii nete până în 2050 sunt necesare toate tehnologiile.Rolls-Royce conduce un consorțiu care construieste mici reactoare modulare (SMR), instalăndu-le în locul fostelor centrale nucleare din Cumbria sau în Țara Galilor. În cele din urmă, compania crede că va construi între 10 și 15 statii in Marea Britanie.