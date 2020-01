Smogul de iarnă în Balcani aduce protestele locuitorilor care cer schimbări

Smogul de iarnă este un lucru întâlnit anual în toată regiunea Balcanilor din Europa, informează AlJazeera Folosirea pe scară largă a cărbunelui și a încălzirii locuințelor cu lemne au un impact sever asupra calității aerului, însă în acest an, mai multe persoane din întreaga regiune cer acțiuni guvernamentale.Smogul de iarnă este un lucru întâlnit anual în toată regiunea Balcanilor din Europa.Calitatea aerului are de suferit datorită utilizării cărbunelui. Dar în acest an, un număr tot mai mare de cetățeni din toată regiunea ies în stradă pentru a cere acțiuni guvernamentale, în Bulgaria, Serbia, sau Bosnia.