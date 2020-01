Mesajul Gretei Thunberg către forumul de la Davos: Nu ne-am spus ultimul cuvânt

​Activistul climatic Gretei Thunberg, care a lansat mișcarea #FridaysforFuture, urmează să participe la adunarea anuală a elitelor WEF, săptămâna viitoare, relatează AlJazeera Activistă suedeză pentru climă și o mulțime de aproximativ 10.000 de protestatari au marșăluit vineri în orașul elvețian Lausanne, înainte ca mulți dintre ei să se îndrepte spre Davos, săptămâna viitoare, pentru a provoca liderii politici și de afaceri pentru a combate criză climatică."Deci, suntem într-un an nou, am intrat într-un nou deceniu și până acum, în acest deceniu, nu am văzut niciun semn că acțiunile climatice reale urmează și că trebuie să se schimbe", a spus Thunberg într-un discurs la Lausanne.Protestatarii au avut bannere, pe care apărea scris: „Treziți-vă și mirosiți focurile de vegetație” (fiind o aluzie la incendiile din Australia) și „Este târziu, dar nu este prea târziu”.Sute de activiști vor pleca cu trenul spre Klosters, o localitate în apropiere de Davos, unde Thunberg participă la eveniment pentru al doilea an consecutiv.