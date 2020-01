Ministrul Mediului: Vom demara o amplă campanie cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor; nu trebuie să ajungem ca Bucureştiul să fie invadat de gunoaie

Aceasta este prima întâlnire oficială între Alexe și Firea, după ce timp de două săptămâni au avut schimburi dure de replici cu privire la nivelul poluării din Capitală.













Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a organizat, miercuri, o întâlnire a Comitetului Naţional pentru Deşeuri. La eveniment au participat și primarul Capitalei, Gabriela Firea, dar şi primarii de sectoare, relatează Mediafax.„Ca şi ministru al Mediului sper că şi autorităţile locale sunt pe aceeaşi lungime de undă. Nu trebuie să ajungem nici măcar o secundă ca Bucureştiul să fie invadat de gunoaie. Autorităţile publice locale să vină cu aceste propuneri iar eu, ca ministru al Mediului, mi-am luat angajamentul că vom face tot ceea ce trebuie să facă autoritatea de mediu, să sprijinim propunerea şi iniţiativa autorităţilor publice locale. Am convenit, de asemenea, să venim în sprijinul autorităţilor locale din România şi vom demara la nivel de minister o amplă campanie de informare şi conştientizare a cetăţenilor României privind colectarea selectivă a deşeurilor ca un procent cât mai mare să ajungă să fie reciclate”, a spus Costel Alexe, după întrevedere.Conform sursei citate, în 27 ianuarie va avea loc o nouă întâlnire cu autoritățile locale legat de acest subiect.„Azi am avut a doua şedinţă a Comitetului Naţional pentru Deşeuri, cu două obiective principale. Primul a fost prima discuţie pe procedura de infringement pe care România o are azi pe gropile vechi de deşeuri la nivel naţional şi un al doilea subiect de discuţie, constructiv de altfel, a fost etapa de pre-infringement în care se află România privind gropile de gunoi din Bucureşti. (...) În urma discuțiilor, am stabilit cu Primăria generală a Capitalei ca până în data de 27 ianuarie să ne fie transmise informaţiile privind proiectul EU Pilot şi, evident, groapa de gunoi de la Chiajna pe care să le transmitem Comisiei Europene cu speranţa că procedura de pre infringement va fi închisă”, a explicat Alexe.În același context, primarul general Gabriela Firea a spus că, deocamdată, cetățenii nu își dau seama de importanța colectării selective.„Populația nu a înțeles încă nivelul ridicat de importanță și de responsabilitate a fiecăruia dintre noi pentru a colecta selectiv. Ne-am dat cu toții asigurările că vom contribui la eforturile ministerului și noi, în ceea ce privește autoritatea locală, vom depune toate eforturile. Săptămâna viitoare ne întâlnim și cu reprezentanții Consiliului Județean Ilfov pentru a stabili prioritățile comune în ceea ce privește valorificarea energetică a deșeurilor”, a explicat Gabriela Firea, după dezbatarea de la Ministerul Mediului.