John Kerry lansează o coaliție pentru a se “război” cu schimbările climatice

Această inițiativă a fost lansată în ajunul deschiderii, la Madrid, a COP 25, conferința ONU pentru climă, în situația în care Statele Unite și Donald Trump sunt pe cale să se retragă din acordul de la Paris.









Printre aceste personalități politice, actorul Arnold Schwarzenegger, fost guvernator republican al Californiei sau John Kasich, fost guvernator republican de Ohio, dar și fostul președinte democrat Bill Clinton și fosta secretară de stat Madeleine Albright.





Actrița britanică Emma Watson și cântărețul Sting fac parte din această coaliție, ca și americanul Leonardo DiCaprio.





Venit să-și susțină inițiativa în platoul canalului NBC, John Kerry a dat duminică asigurări că aceste personalități cu opinii politice diverse au o dorință comună: “să facă în așa fel încât în America și în lume, oamenii să pună această provocare în primul rând al priorităților lor”.





În opinia fostului secretar de stat al lui Barack Obama, “nicio țară nu-și face treaba” în legătură cu schimbările climatice. “Noi trebuie să tratăm acest lucru ca pe un război”, a continuat el. Vom vorbi literalmente cu milioane de americani în lunile următoare și acest lucru va deveni miza primordială”, a promis acest înflăcărat apărător al luptei împotriva schimbărilor climatice.





Washingtonul și-a oficializat pe 4 noiembrie intenția de a se retrage din acordul de la Paris privind clima, anunțată deja în 2017 de președintele climato-sceptic Donald Trump.





Botezată "World War Zero" (Războiul mondial zero), această inițiativă adună personalități politice de diferite orientări, staruri de cinema și din lumea muzicii. “Unim aliați improbabili cu o misiune comună: să împingem lumea să răspundă la criza climatică în același fel în care ne-am mobilizat ca să câștigăm al doilea război mondial”, se poate citi pe site-ul de Internet al coaliției.Potrivit New York Times, circa 60 de personalități susțin această coaliție al cărei buget este, deocamdată, estimat la 500.000 de dolari. John Kerry și alți membri vor organiza începând din ianuarie adunări în Statele Unite pentru a discuta despre această miză.