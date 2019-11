VIDEO Tinerii din Irlanda au dezbătut chestiuni legate de criza climatică, în parlament, în cadrul primei adunări de acest fel din istorie

Cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani, tinerii au fost aleși din cele 26 de comitate ale Irlandei și au fost invitați în Camera Inferioară (Dáil), pentru a se adresa adulților. Ei și-au expus argumentele și recomandările legate de gestionarea chestiunilor urgente legate de mediu.



Seán Ó Fearghaíl, președintele Camerei Inferioare, a declarat că această adunare a reprezentat "o întâlnire istorică" și că i se pare foarte potrivit ca "una dintre cele mai mari provocări, dacă nu chiar cea mai mare provocare a vremii noastre", să fie dezbătută de reprezentanții generației tinere a Irlandei.

După comentariile introductive ale vorbitorilor, reprezentanții au participal la ateliere de lucru și au prezentat 10 propuneri președintelui. Printre recomandări se numără interzicerea importului de gaze de șist, etichetarea și stabilirea prețurilor alimentelor în funcție de impactul asupra mediului și pedepsirea prin lege a actelor de "ecocid".



"Aveți chestiuni serioase de abordat pentru a face această lume un habitat sigur în care să se poată trăi în următoarele decenii...lăsați fricile la ușă și intrați în dezbatere cu optimism, realism și cunoaștere", a transmis Seán Ó Fearghaíl celor prezenți. Adunarea Tinerilor face parte din evenimentele de celebrare a 100 de ani de existență a Dáil-ului și a fost transmis live de postul național RTE, în cadrul săptămânii dedicată mediului.



"Această Adunare a Tinerilor este un prim pas important pentru noi", a mai declarat Ó Fearghaíl. "Este exemplul unui parlament național care colaborează cu postul național, în interes național."

