VIDEO O specie de cerb pitic, despre care se credea că a dispărut, depistată într-o pădure din Vietnam

Un cerb pitic cu coloratură distinctă, dintr-o specie despre care se credea că a dispărut, a fost filmat într-o pădure din Vietnam, scrie The Guardian.





Înregistrarea cu cerbul pitic cu spate argintiu, care este de mărimea unui iepure, este prima realizată în sălbăticie. De asemenea, este pentru prima dată în ultimii aproape 30 de ani când existența sa este confirmată.







"Nu știam la ce să ne așteptăm, așa că am fost surprins și entuziasmat când am verificat camerele video ascunse și am văzut imagini cu cerbul pitic", a declarat An Nguyen, cercetător și lider al echipei de expediții din cadrul Global Wildlife Conservation (GWC).







Nguyen și echipa sa au început căutările punând întrebări locuitorilor din sate și pădurarilor din provinciile vietnameze, unde animalul fusese înainte văzut. Unii și-au adus aminte că văzuseră cerbi pitici, sugerând că specia s-ar putea să mai existe. Bazându-se pe informațiile adunate, oamenii de știință au instalat camere într-o pădure din sudul Vietnamului. În 5 luni, au capturat 275 de fotografii cu animalul. Mulțumiți de rezultate, ei au mai instalat 29 de camere în zonă, adunând încă 1.881 de imagini. Nu este clar încă cât de mare este populația în prezent.







Rezultatele, publicate în Nature Ecology and Evolution, au crescut presiunea pentru acțiuni rapide de protecție a populației rămase. O prioritate este reducerea capcanelor utilizate pentru prinderea animalelor, lăsate în zonă.