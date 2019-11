Studiu: Căprioarele roșii reprezintă prima dovadă a efectelor schimbărilor climatice asupra evoluției animalelor

Sally Thomas, directorul patrimoniului natural al Scoției a declarat: „Aceste descoperiri sunt un exemplu fascinant al impactului pe care schimbările climatice îl pot avea asupra vieții din sălbăticie. Tot mai multe cercetări demonstrează că schimbările climatice influențează speciile din Marea Britanie și din lume.”





Căprioarelor roșii de pe o insulă scoțiană le oferă oamenilor de știință primele dovezi privind faptul că evoluția animalelor sălbatice evoluează diferit din cauza schimbărilor climatice. Potrivit studiului publicat în revista PLOS Biology, clima influențează datele de gestație ale animalelor, acestea dând naștere din ce în ce mai devreme, de la an la an, potrivit The Independent Folosind date obținute din cercetările anterioare din anii ’70, echipa, care include oameni de știință de la Universitatea din Edinburgh, a constatat că datele medii de fătare se petreceau mai devreme, cu trei zile per deceniu. Acest lucru se întâmplă din cauza efectelor temperaturilor calde asupra comportamentului și fiziologiei căprioarelor.Căprioarele dau naștere unui singur pui în fiecare an, iar cele care se reproduc la începutul anului au mai mulți descendenți de-a lungul vieții, potrivit cercetătorilor.