webPR: Premiile Pentru Un Mediu Curat - încă o șansă de înscriere

Instituțiile de învățământ, companiile, ONG-urile și instituțiile publice sunt in continuare invitate să își înscrie proiectele dedicate mediului direct pe website-ul competiției, www.premiilepentrumediucurat.ro având șansa de a câștiga o tablă interactivă (instituțiile de învățământ), pachet servicii comunicare (ONG-uri), laptop de ultimă generație (instituțiile publice) și un voucher Altex (companii).„Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat” este un concurs al Asociației ECOTIC, organizat la nivel național și dedicat inițiativelor de protecție a mediului și conservare a resurselor planetei. Concursul are patru categorii, fiind invitate să se înscrie companii, instituții de învățământ, instituții publice și ONG-uri care au dezvoltat, începând cu luna octombrie 2018, proiecte dedicate protectiei mediului.Înscrierile se fac pe www.premiilepentrumediucurat.ro prin accesarea formularului online de înscriere, disponibil la adresa https://www.premiilepentrumediucurat.ro/inregistreaza-proiect/ până cel târziu pe 25 noiembrie.„Acest premiu a insemnat bineinteles o mare bucurie personala si o adevarata satisfactie profesionala. Este rezultatul muncii unei echipe intregi, elevi, dascali si parinti. A fost un vis care a devenit realitate iar pentru acest lucru aducem multumiri echipei ECOTIC. Am demonstrat ca si scolile din comunitatile rurale se implica in activitatile ecologice, sunt preocupate de a trai intr-un mediu curat, de a cultiva elevilor simtul civic si responsabil. Premiul ofera un sprijin real in buna desfasurare a procesului instructiv-educativ. Participantii din cadrul proiectului au fost stimulati de succesul obtinut, exprimandu-si dorinta de a continua actiunile si responsabilitatile asumate”, declara director prof. Anca Potra de la Scoala Gimnaziala Doba, judetul Satu Mare.Data limită de înscriere a proiectelor este 25 noiembrie 2018, acestea urmând a fi evaluate de un juriu de specialitate. Votul final îl va avea însă publicul prin intermediul paginii de Facebook Organizația ECOTIC.Câștigătorii vor fi anunțați pe 5 decembrie pe website-ul ECOTIC, premiile urmând a fi acordate în cadrul celei de-a unsprezecea ediții a Galei Premiilor Pentru Un Mediu Curat.Concursul este organizat cu sprijinul Ministerului Mediului, Eleven, Heineken, InfoCons, Hotnews, Cărturești, Oameni si Companii, Romania Pozitiva, Image Factory, CCIFER si Stiri ONG.Pentru mai multe detalii: www.premiilepentrumediucurat.ro