Piers Morgan susține că este îngrijorat pentru Greta Thunberg, "mai mult decât par să fie susținătorii săi"

Prezentatorul de la Good Morning Britain a răspuns criticilor de pe Twitter, după ce a luat-o peste picior pe fata de 16 ani, pentru faptul că a fost prezentă la protestele împotriva încălzirii globale, din Vancouver, vineri. Morgan, care anterior a realizat un pamflet la adresa fete la TV, a răspuns la o fotografie pe care activista a postat-o: "Felicitări. Se pare că te distrezi, în ciuda faptului că noi, adulții oribili, ți-am distrus copilăria. Vei ajunge la școală în curând?"



Prezentatorul a fost criticat pentru comentariul său sarcastic, iar o persoană l-a acuzat pe Morgan de faptul că își direcționează ura asupra unui copil. Morgan a răspuns acestor critici, printr-un tweet, scriind: "Oh, nu o urăsc pe Greta deloc. Cred că pasiunea ei este admirabilă, deși retorica ei poate fi foarte hărțuitoare și enervantă. Dar cred că este folosită și sunt îngrijorat pentru ea, mai mult decât par să fie susținătorii săi."



Morgan nu este singura figură publică care a criticat-o pe Thunberg. Multe alte celebrități au lăudat-o, în schimb, inclusiv Arnold Schwarzenegger și Kim Kardashian West, care a declarat recent că ar dori să îi facă cunoștință cu proprii săi copii.



Oh, I don't hate Greta at all.

I find her passion admirable, albeit her rhetoric can be very hectoring & annoying.

But I think she's being used, and I worry about her more than her supporters seem to. https://t.co/tq4FpnYTtI