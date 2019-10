”Surpriză totală”: Râurile glaciare absorb mai repede dioxid de carbon decât pădurile tropicale, au descoperit cercetătorii

Timp de decenii, apele reci provenite din topirea ghețarilor din Arhipelagul Arctic Canadian au absorbit mai repede dioxid de carbon decât Pădurea Amazoniană, au descoperit oamenii de știință, relatează The Guardian.

Potrivit cercetătorilor, râurile glaciare pot absorbi de până la 40 de ori mai mult dioxid de carbon decât Pădurea Amazoniană.

Descoperirea, publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences, răstoarnă înțelegerea convențională a râurilor, care sunt în mare măsură văzute ca o sursă de emisii de carbon.

”A fost o surpriză totală”, a spus Dr. Kyra St Pierre, biolog la Universitatea British Columbia și conducător al proiectului.

Descoperirea a venit după ce cercetătorii au petrecut mai mult timp colectând probe de apă din Insula Ellesmere, inclusă în regiunea Qikiqtaaluk a teritoriului Nunavut, unde mai mulți ghețari se scurg în Lacul Hazen. Echipa de cercetători au strâns de asemenea probe din Munții Stâncoși și din Groenlanda.