webPR: ECOTIC isi extinde operatiunile la Iasi prin noul centru de colectare ECOTIC MOLDOVA

România, în calitate de țară membră a Uniunii Europene, are obligația să atingă o țintă de colectare de 45% a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) până în anul 2020. În acest sens, ECOTIC continuă eforturile de conștientizare în rândul populației și în data de 25 octombrie 2019, a deschis porțile ECOTIC MOLDOVA, un nou centru zonal de colectare DEEE si DBA.Vineri 25 octombrie 2019 la Centrul Municipal de Colectare Iași au fost invitați reprezentanii ai Primariei Municipiului Iasi, ai autoritatilor de mediu, ai Inspectorartului Scolar Judetean si ai unor unitati de invatamant din Iasi, ai partenerilor de colectare si reciclare, Salubris si Green WEEE, si ai comunitatii locale interesate de posibilitățile de a se debarasa corect de deșeurile electronice și de baterii.ECOTIC MOLDOVA vine astfel mai aproape de cetatenii din zona Moldovei, punand la dispoziția acestora și a companiilor un centru de colectare pentru predarea in mod responsabil a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri), becuri și lămpi și deșeuri de baterii și acumulatori (DBA). Totodată, ECOTIC MOLDOVA va organiza campanii de conștientizare și colectare DEEE și DBA, promovând astfel colectarea selectivă în rândul tinerilor și adulților deopotrivă.Prezent la eveniment Radu Botez, Viceprimar, Primaria Municipiului Iasi a declarat: „Lansarea Ecotic Moldova este un nou prilej de a sublinia faptul că, Primăria Iași susține și încurajează orice demers de informare și conștientizare a cetățenilor privind importanța procesului de colectare selectivă, în acest caz, a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) și a deseurilor de baterii si acumulatori portabili (DBA). Încă de la lansarea Centrului Municipal de Colectare Iași, din urmă cu 3 ani, demersurile dumneavoastră au susținut acțiunile autorităților locale ieșene, pentru a menține un mediu cât mai curat, aliniindu-ne, astfel, la cele mai exigente standarde internationale. Vă urăm bun venit în Municipiul Iași și succes în atingerea obiectivelor dumneavoastră!”„Prin dechiderea ECOTIC Moldova dorim sa oferim locuitorilor din Iasi si zona Moldovei oportunitati noi de informare corecta si o gama de solutii eficiente de colectare separata a DEEE-urilor, inclusiv prin preluarea deseurilor electrice de la domiciliu, precum si posibilitati de implicare in proiecte de protectie a mediului”, a declarat Valentin Negoita, Presedinte ECOTIC.Pentru mai multe detalii: www.ecotic.ro