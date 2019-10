webPR: Ziua internațională a DEEE-urilor promovează importanța colectării și reciclării deșeurilor electronice

După succesul înregistrat în 2018, a doua ediție a International E-Waste Day (Ziua internaționala a deseurilor de echipamente electrice si electronice) va avea loc pe data de 14 octombrie 2019. Ziua internațională a DEEE-urilor este o inițiativă a WEEE Forum si are drept scop încurajarea utilizatorilor de a preda deseurile de echipamente electrice si electronice în mod corect, conducând astfel la o creștere a ratelor de colectare și reciclare. Anul trecut, peste 50 de organizații din 40 de țări din întreaga lume au organizat numeroase tipuri de activități de promovare, de la conferințe si seminarii, la activitati de colectare stradale si în scoli, la campanii de social media, ghiduri și jocuri online. Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, agenția ONU responsabilă cu TIC, a devenit partener la aceasta initiativa, răspândind astfel mesajul la scara larga.

Pascal Leroy, directorul general al WEEE Forum, a declarat: "Din 2019, rata minimă de colectare care va trebui realizată anual în statele membre ale UE va fi de 65% din greutatea medie a aparatelor puse pe piață în ultimii trei ani, sau alternativ, 85% din DEEE generate (din 2021 pentru Romania - n.r). Noile obiective de colectare urmăresc să asigure că aproximativ 10 milioane de tone, sau aproximativ 20 kg pe cap de locuitor, vor fi colectate separat. O rată de colectare atât de mare este imposibil de atins fără implicarea tuturor actorilor din lanțul valoric, inclusiv a cetățenilor. Suntem încrezători că Ziua Internațională a DEEE-urilor va contribui la o mai buna constientizare a societății și implicit la îmbunătățirea ratelor de colectare nu numai în Europa, ci și la nivel global."

Asociatia ECOTIC, la fel ca si anul anterior, va organiza o diversitate de activitati cu ocazia Zilei Internationale a DEEE-urilor: campanie de constientizare in scoli, campanii de informare cu producatorii , campanii de colectare organizate impreuna cu GreenWEEE si tur al Caravanei ECOTIC si al Parcului Natural Vacaresti.





Potrivit ONU, doar 20% din deșeurile electronice globale sunt reciclate anual, ceea ce înseamnă că 40 de milioane de tone de DEEE ajung la groapa de gunoi, sunt arse sau tranzacționate ilegal, fie tratate într-un mod sub-standard. Toate acestea duc la pierderi uriașe de materii prime valoroase și provoacă probleme grave în materie de sănătate, mediu și sociale prin transferurile ilegale de deșeuri către țările în curs de dezvoltare.Karmenu Vella, Comisarul UE pentru mediu, afaceri maritime și pescuit a explicat în mesajul său video dedicat Zilei internaționale a deșeurilor electronice: "Intrăm în următoarea etapă al angajamentului Europei de a promova o economie circulară. Aceasta va face parte din noul Green Deal pentru Europa anunțat de președintele Comisiei, Ursula van der Leyen. Prevenirea și modul de abordare deșeurilor electronice vor fi parte integrantă din activitatea noastră viitoare. Aceasta înseamnă reciclarea tuturor deșeurilor noastre electronice atunci când este posibil. Dar înseamnă și regândirea lanțului valoric al echipamentelor electronice.""ECOTIC va promova si in acest an Ziua DEEE-urilor si va organiza, impreuna cu partenerii, o serie de activitati dedicate utilizatorilor de echipamente electrice si electronice pentru a-i contientiza asupra importantei colectarii si reciclarii DEEE-urilor si de a le face cunoscute solutiile pe care le au la dispozitie in acest scop", a declarat Valentin Negoita, presedinte ECOTIC.