webPR: "Gala Premiilor pentru un Mediu Curat" la cea de-a XI-a ediție

Data de 4 octombrie 2019 marchează lansarea sesiunii de înscrieri pentru cea de-a XI-a ediție a competiției „Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat”, devenit deja un brand ECOTIC. Instituțiile de învățământ, companiile, ONG-urile și instituțiile publice sunt invitate să își înscrie proiectele dedicate mediului direct pe website-ul competiției, www.premiilepentrumediucurat.ro „Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat” este un concurs al Asociației ECOTIC, organizat la nivel național și dedicat inițiativelor de protecție a mediului și conservare a resurselor planetei. Concursul are patru categorii, fiind invitate să se înscrie companii, instituții de învățământ, instituții publice și ONG-uri care au dezvoltat, începând cu luna octombrie 2018, proiecte dedicate mediului. Condiția esențială este ca aceste proiecte să fie într-un stadiu suficient de avansat pentru a prezenta rezultate relevante, chiar și intermediare.În data de 3 octombrie se dă startul înscrierilor în concurs. Înscrierile se pot realiza pe www.premiilepentrumediucurat.ro prin accesarea formularului online de înscriere, disponibil la adresa https://www.premiilepentrumediucurat.ro/inregistreaza-proiect/ Data limită de înscriere a proiectelor este 22 noiembrie 2019, acestea urmând a fi evaluate de un juriu de specialitate. Votul final pentru desemnarea proiectelor castigatoare îl va avea însă publicul prin intermediul paginii de Facebook Organizația ECOTIC.Câștigătorii vor fi anunțați pe 5 decembrie pe website-ul ECOTIC, premiile urmând a fi acordate în cadrul celei de-a unsprezecea ediții a Galei Premiilor Pentru Un Mediu Curat.„Ca in fiecare an, invităm organizațiile care deruleză proiecte dedicate protecției mediului și utilizării eficiente a resurselor, precum și programelor de CSR, să le înscrie în concursul Gala Premiilor pentru un Mediu Curat. Dorim ca prin promovarea bunelor practici la nivelul comunităților locale să contribuim, împreună cu partenerii noștri, la dezvoltarea unei atitudini proactive față de valorile mediului in care trăim”, declară Valentin Negoiță, Președinte ECOTIC.Concursul este organizat cu sprijinul Ministerului Mediului, InfoCons, Hotnews, RFI Romania, Cărturești, Oameni si Companii, Romania Pozitiva, Image Factory, CCIFER, Stiri.ong si Junior Achievement Romania.Pentru mai multe detalii, www.premiilepentrumediucurat.ro