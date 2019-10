Un studiu realizat pe o insulă din Oceanul Atlantic dezvăluie tendința de creștere a deșeurilor din plastic

O insulă izolată din sudul Oceanului Atlantic a dezvăluit amploarea problemei legate de deșeurile de plastic din oceane, scrie BBC.







Aproximativ 75% dintre sticlele de pe țărmul insulei Inaccessible Island provin din Asia, iar cele mai multe au fost fabricate în China. Cercetătorii susțin că cele mai multe sticle au fost fabricate recent, sugerând faptul că au fost aruncate de pe nave.





În jur de 12.7 de milioane de tone de plastic ajung în oceane, în fiecare an. Însă acest număr acoperă numai sursele terestre.







Echipele din Africa de Sud și din Canada au scris în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), transmițând că asumpția de până acum a fost că cele mai multe gunoaie găsite în mare provin direct de pe uscat. Însă, potrivit lor, dovezile arată altceva.







"Când eram [pe insulă, numită Inacessible Island] anul trecut, a fost de-a dreptul șocant cât de multe sticle de băuturi dominau zona", a explicat autorul coordonator al articolului, Peter Ryan, diresctor al institutului FitzPatrick de ornitologie africană, la Universitatea din Cape Town.







În timpul studiilor de pe insulă, cercetătorii au examinat 3.515 de obiecte aruncate în 2009 și 8.084 de obiecte în 2018. Sticlele de tip PET au reprezentat cel mai comun tip de gunoi, cu cea mai rapidă rată de creștere ca număr, procentul crescând cu 14.7% în fiecare an, din 1980. Cel mai vechi container, găsit în 2018, a fost fabricat în 1971. Însă cele mai multe sticle erau înscripționate cu date mult mai recente (aprox. 2 ani).





"Ceea ce a fost surprinzător este că originea obictelor nu a fost mai ales America de Sud, ceea ce ar fi fost de așteptat pentru un loc precum Inaccessible Island deoarece este în direcția vântului, pornind din America de Sud, ci Asia."





"De fapt, în cele trei luni în care am stat pe insulă, 84% dintre sticlele găsite pe mal au fost din Asia."







Faptul că sticlele erau din Asia, în mod special din China și faptul că erau fabricate prea recent pentru a putea fi ajuns acolo din cauza curenților oceanici sugerează că aceastea au fost abandonate de navele aflate în trecere.







"Primul meu gând a fost că este vorba despre flote de pescuit. Aceste vase tind să fie mai puțin atente decât cele comerciale, însă faptul că sticlele sunt mai ales din China nu se potrivește cu ipoteza pentru că cele mai multe flote de pescuit din Atlanticul de Sud sunt din Taiwan sau Japonia", a declarat profesorul Ryan.





"Cred că dovezile sunt destul de puternice că este vorba despre nave comerciale", a adăugat el.





"Este un pic șocant, având în vedere faptul că am asumat că navele comerciale ar respecta acordurile internaționale de a nu arunca deșeuri peste bord."







Profesorul Ryan a spus că ar fi interesat să afle ce are de spus sectorul internațional de transporturi, adăugând: "Cred că trebuie să căutăm atent reglementări mai bune de monitorizare și de sancționare."