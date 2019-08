Incendiile de păduri: Și Africa arde, dar din alte cauze decât Amazonia

Dar nu este vorba de incendii de aceeași natură și cauzele lor sunt diferite.Abundent distribuită, o hartă din satelit a NASA arată, cu roșu incandescent, zonele de incendii care cuprind inima continentului, din Gabon până în Angola, de la Atlantic la Oceanul Indian.Îngrijorarea a ajuns până la G7 din Biarritz. "Pădurea arde și in Africa sub-sahariană. Analizăm posibilitatea de a lansa aici o inițiativă similară celei pe care am anunțat-o pentru Amazonia", a scris pe Twitter președintele francez Emmanuel Macron.Țările din G7 vor să aloce urgent 20 de milioane de dolari pentru a trimite avioane-cisternă pentru lupta împotriva incendiilor din America de Sud.Aceste Canadairs vor supraveghea incendiile din pădurile primare din Gabon umplându-și rezervoarele din fluviul Congo?Pădurea din bazinul Congo este denumită "al doilea plămân verde" al planetei, după Amazonia. Acoperă o suprafață de circa 2 milioane km2 în mai multe țări, dintre care jumătate în RDC și restul în țările vecine (Gabon, Congo, Camerun și Republica Centraficană).Ca și Amazonia, pădurile din bazinul fluviului Congo absorb tone de CO2. Ele sunt sanctuare pentru specii în curs de dispariție (elefanți de pădure, marile primate ...).Prudență, însă. Incendiile observate în Africa pe hărțile NASA "nu sunt în această zonă (de pădure), ci mai degrabă în Angola, în Zambia etc", arată Guillaume Lescuyer, specialist în Africa Centrală la Centrul de cooperare internațională în cercetări agronomice pentru dezvoltare (Cirad).Într-un comunicat, Angola s-a arătat agasată de comparațiile cu Brazilia, "care pot conduce la o dramatizare a situației și o dezinformare a celor mai imprudente spirite".Aceste incendii sunt comune la sfârșitul sezonului secetos, arată ministerul angolez al Mediului: "Se întâmplă ca la această epocă a anului, în mai multe regiuni ale țării noastre, să existe incendii provocate de agricultori care pregătesc terenurile, din cauza apropierii sezonului ploios"."Pădurea arde în Africa dar nu din aceleași cauze", explică Tosi Mpanu Mpanu, ambasador și negociator în problemele climatului pentru RDC la conferințele climatice ale ONU."În Amazonia, pădurea arde în principal din cauza secetei și a schimbărilor climatice. Dar în Africa centrală, este în special din cauza tehnicilor agricole", a continuat el.Practică milenară și artizanală, la antipozi de culturile de soia din Brazilia, agricultura bazată pe tăieri și arderi este prima cauză a despăduririlor.În RDC, unde doar 9% din populație are acces la electricitate, comunitățile rurale au doar lemnul la dispoziție pentru prepararea hranei."În ritmul actual de creștere a populației și nevoile de energie, pădurile noastre sunt amenințate cu dispariția la orizontului anului 2100", afirma săptămâna trecută președintele congolez Félix Tshisekedi."Se estimează că gradul de împădurire al RDC a scăzut de la 67% la 54% între 2003 și 2018", arată Mpanu Mpanu, considerat "Domnul" climat al RDC."RDC și-a asumat un angajament internațional de a stabiliza gradul de împădurire la 63,5% din teritoriul său (2,3 milioane km2). Și este pe punctul de a pierde această luptă", a arătat el.RDC a decretat oficial un moratoriu pentru acordarea de noi concesiuni forestiere industriei lemnului."Dar codul forestier permite tăierile artizanale. Există mulți operatori, să nu vorbim de chinezi, care dau bani pentru a folosi permisele de tăiere ale comunităților rurale", acuză Mpanu Mpanu."Trebuie să protejăm aceste păduri care sunt în mare parte intacte și să oprim degradarea pădurii ecuatoriale din rațiuni industriale sau demografice", rezumă însărcinatul de campanii al Greenpeace pentru Africa centrală, Philippe Verbelen.