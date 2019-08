Franța: Doi vizitatori și-au scrijelit numele pe spatele unui rinocer dintr-o grădină zoologică, provocând reacții de furie

Conducerea grădinii a spus despre indivizii responsabili că sunt "proști" și "lipsiți de respect", după ce îngrijitorii au observat că rincocerul în vârstă de 35 de ani avea scrijelit pe spate numele "Camille" și "Julien".



Incidentul a avut loc la grădina zoo La Palmyre, din sudul Franței, vizitată de aproximativ 700.000 de oameni în fiecare an. Parcul a declarat că nu va lua măsuri legale împotriva celor vinovați, dar a anunțat că managementul parcului este șocat de prostia și de lipsa de respect a celor responsabili și a insistat asupra faptului că oportunitatea de a te apropia de un rinocer ar trebui să fie o experiență care să sensibilizeze vizitatorul.



Rinocerul, pe nume Noelle, nu a fost rănit în urma incidentului, iar urmele au putut fi îndepărtate de pe piele sa, însă parcul ia în considerare instalarea unor camere de supraveghere pentru a preveni alte astfel de incidente. Rinocerii au pielea groasă și este improbabil ca Noelle să fi simțit ceva, însă având în vedere faptul că specia sa este pe cale de dispariție, ar trebui ca aceasta să fie tratată cu respect. Numai în jur de 30.000 de rinoceri mai sunt în viață, la nivel global.

Another example why zoos and circuses with animals should go. Imbeciles in a French Zoo in La Palmyre carved their names in the skin of a Rhino. Only in zoos a Rhino can be approached as if it was a domesticated animal. pic.twitter.com/GpFrGMuNkQ