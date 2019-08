Aproape un sfert din populație lumii se confruntă cu o criză gravă din cauza lipsei de apă

Water Risk Atlas (WRI), din cadrul Institutului Global de Resurse a formulat o ierarhie a deficitului de apă, a riscului de secetă și de inundație utilizând o metodologie care a presupus verificare din partea comunității științifice."Agricultura, industria, și municipalitățile consumă până la 80% din apa disponibilă, atât cea de la suprafață cât și cea subterană, în cele 17 țări cel mai grav afectate", susține WRI."Când cererea rivalizează cu resursele disponibile, chiar și episoadele mici de secetă, care sunt în creștere din cazua schimbărilor climatice, pot produce consecințe grave, precum crizele recente din Cape Town, Sao Paolo și Chennai."Qatar, Israel, Liban, Iran, Iordania, Libia, Kuwait, Arabia Saudită, Eritrea, UAE, San Marino, Bahrain, India, Pakistan, Turkmenistan, Oman și Botswana sunt cele 17 state aflate în top."Lipsa apei reprezintă cea mai mare criză despre care nimeni nu vorbește. Consecințele sale sunt vizibile sub forma nesiguranței alimentare, a conflictului, migrației și a instabilității financiare", a declarat Andrew Steer, CEO al WRI.Orientul Mijlociu și Africa de Nord găzduiesc 12 dintre cele mai afectate state, în timp de India, care se află pe locul 13, are o populație de 3 ori mai mare decât celelalte 16 țări din categoria sa, împreună.Chiar și statele în care stresul hidric este scăzut pot avea regiuni care sunt în pericol. În timp ce SUA se află pe locul 71 în acest clasament, statul New Mexico se confruntă cu o lipsă îngrijorătoare de resurse ale apei.