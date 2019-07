Etiopia: Peste 350 de milioane de copaci plantați în 12 ore

353,633,660 Tree Seedlings Planted in 12 Hours. This is in #Ethiopians Regional Shares of Trees Planted today. #PMOEthiopia #GreenLegacyEthiopia pic.twitter.com/2BkTDtYedC

Provocarea de luni presupunea plantarea a 200 milioane de coapci într-o zi.

În 2017, India a atins recordul mondial, când 1.5 milioane de voluntari au plantat 66 milioane de copaci în 12 ore.

Obiectivul Etiopiei pentru întregul sezon este și mai mare: campania națională de reîmpădurire are ca scop plantarea a 4 miliarde de copaci pe perioada sezonului ploios, în perioada mai-octombrie, potrivit lui Ahmed.

#GreenLegacy is a vision for the next generation. It is creating a blueprint for them and showing them the way.