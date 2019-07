O sută de milioane de oameni din SUA și Canada, afectați de un furt de date personale care a avut ca țintă o firmă de servicii financiare

Capital One

Anunțul a fost făcut luni, după prinderea suspectului. Potrivit Capital One, datele includ numele, adresele și numerele de telefon ale celor care au aplicat pentru produsele privind cardurile de credit ale companiei. Însă hackerul nu ar fi reușit să obțină acces la numerele de cont ale cardurilor de credit.Capital One este este un important emitent de carduri din SUA, care se ocupă și de servicii bancare de retail.Firma a declarat luni că spargerea a afectat în jur de 100 de milioane de oameni din SUA și 6 milioane din Canada. Potrivit declarației, aproximativ 140.000 de coduri numerice personael și 80.000 de numere de conturi bancare legate de acestea au fost compromise în SUA.Spargerea a fost identificată pe 19 iulie.Capital One a afirmat că hackerul a reușit să "exploateze" o "vulnerabilitate de configurație" în infrastructura companiei. Pe lângă nume și date de naștere, hackerul a obținut și istoricul financiar al clienților și informațiile de contact. Compania îi va anunța pe cei afectați și le va pune la dispoziție un serviciu gratis de monitorizare a creditului și de protecție a identității.Președintele Richard Fairbank a declarat: "Deși sunt recunoscător pentru faptul că infractorul a fost prins, regret profund ce s-a întâmplat.""Îmi cer sincer iertare pentru îngrijorearea pe care o provoacă acest incident celor afectați și îmi iau angajamentul de a repara lucrurile."Departamentul de justiție din SUA a confirmat arestarea unui fost inginer de software dintr-o companie de tehnologie din Seattle. Paige Thompson, în vârstă de 33 de ani, a fost arestată luni pentru fraudă digitală și abuz. Thompson riscă până la 5 ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari.