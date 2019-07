Costa Rica va interzice importul de polistiren din cauza impactului asupra mediului

Aprobată la începutul săptămânii, legea va intra în vigoare în 2021, în același an în care guvernul a anunțat că țara va deveni prima țară plastic și carbon zero din lume.Polistirenul este utilizat foarte des în împachetarea și transportul alimentelor, însă nu este un material biodegradabil. Acesta se sfărâmâ în părți mici care ajung în oceane și în alte surse de apă, unde sunt consumate de animale marine. Substanțele chimice utilizate în fabricație sunt periculoase pentru oameni, iar cei expuși pot dezvolta iritații de piele, ochi sau pot dezvolta probleme respiratorii și gastrointestinale.Costa Rica a recunoscut acum mult timp biodiversitatea țării ca pe una dintre cele mai mari comori naționale, iar plasticul este considerat o amenințare uriașă la adresa acesteia.Guvernul a declarat că "va promova și va încuraja reconversia industriilor care lucrează cu importurile și manufactura pachetelor realizate din polistiren expandat, pentru a ajuta la dezvoltarea alternativelor mai bune pentru mediu".Președintele Carlos Alvarado Quesada a afirmat că era necesară o schimbare "în mentalitate și în fapte", pentru a proteja mediul natural și sănătatea umană."Azi am demonstrat țării că vom lupta pentru a proteja drepturile sale fundamentale, precum dreptul la sănătate, iar în același timp transmitem un mesaj clar referitor la faptul că administrația va face compromisuri pentru a atinge decarbonizarea economiei noastre", a adăugat președintele.