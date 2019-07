Prefectul Brașovului va cere Ministerului Mediului aprobarea pentru uciderea mai multor urși

Împreună cu conducerea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt, structură cu specific silvic aflată în subordinea Consiliului Local Braşov, care administrează aproximativ 15 hectare de pădure, se caută soluţii pentru rezolvarea problemei ce ţine de o înmulţire excesivă a acestor animale, în condiţiile diminuării habitatului lor."În judeţul Braşov, avem o populaţie de urşi de trei ori mai mare decât optimul, iar la nivel naţional, se ridică undeva la peste 70% faţă de cât ar trebui să fie în mod normal. A devenit un pericol şi vreau să mă asigur că urşii nu vor mai intra în localităţi. Am avut săptămâna trecută un caz la Predeal, când un urs a atacat un cetăţean de 33 de ani, acum două săptămâni am avut un caz la Hârseni (...) nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, pentru că vine toamna şi urşii - şi animalele sălbatice în general - vor coborî în sate la culturi. Vom face tot ce ţine de noi, ca Instituţia Prefectului, să prevenim acest lucru. Cel mai important lucru este să protejăm viaţa oamenilor înainte de cea a animalelor, chiar dacă aceasta din urmă este protejată de toate legile din lume", a afirmat prefectul Marian Rasaliu.Potrivit acestuia, anul trecut, judeţul Braşov a propus spre recoltare patru exemplare şi au fost aprobate două, cifră "cu mult sub ce ar trebui să se întâmple în prezent"."Săptămâna aceasta voi avea o întâlnire cu toţi decidenţii şi aici vreau să-i amintesc pe cei de la Agenţia de Mediu, pe cei de la Garda de Mediu, jandarmi, primarii din localităţile afectate şi împreună vom stabili, în funcţie de ce s-a întâmplat până acum, care va fi cifra pe care o vom recomanda Ministerului Mediului pentru recoltare", a precizat prefectul.Directorul Regiei Kronstadt, Dan Olteanu, a declarat, la rândul său, că recoltarea de urgenţă a exemplarelor agresive este singura soluţie pe termen scurt."Pe raza noastră de activitate, tratăm punctual fiecare caz. Acolo unde avem o prezenţă agresivă, solicităm foarte rapid puncte de vedere din partea Gărzii de Mediu, Agenţiei de Protecţie a Mediului şi solicităm recoltarea acelui exemplar. Nu putem aştepta la nesfârşit. (...) din punctul nostru de vedere, primul pas este să identificăm acel exemplar şi apoi se parcurge foarte rapid toată procedura", a afirmat Olteanu.Potrivit acestuia, relocarea unor exemplare nu este o soluţie, deoarece numai puii care au vârsta sub doi ani "au un procent de reuşită sub 20%"."Legea prevede acordul gestionarului fondului care îl priveşte. Dvs., dacă aţi avea un fond, aţi primi un urs problemă? De ce să preiei problemele altora?", a spus directorul Kronstadt.Pe termen mediu şi lung, conducerea regiei îşi propune să realizeze un complex în care să poată fi relocaţi urşii-problemă."Este tot o soluţie punctuală, pentru că nu va putea acel complex să-i ţină pe toţi. Vor fi 61,2 hectare - doar pur şi simplu gard, care să separe adultul de femela cu pui şi de pui. Puii şi subadulţii vor fi trataţi cât mai aproape de natural, ca să poată fi redaţi pădurii. În momentul în care vom avea exemplare care nu pot fi reabilitate, se va trece la alte măsuri, inclusiv, eventual, sterilizarea. Un urs care a venit toată viaţa la container (în oraş n.r.) sau o ursoaică care şi-a dus cinci generaţii de pui acolo nu mai poate fi schimbat", a explicat Olteanu.Proiectul ar costa în jur de un milion de euro, pentru finanţare urmând să se depună un proiect pe Programul Operaţional Infrastructură Mare, a menţionat directorul Kronstadt.Conform acestuia, ar trebui să fie 20 de exemplare pe 12.500 de hectare, însă acesta este numărul aproximativ al urşilor, în prezent, în staţiunea turistică Predeal, în aceste condiţii un nou atac al ursului fiind "probabil" aici, în următoarea perioadă."Nu ar trebui să existe niciun exemplar nici la Predeal, nici în municipiul Braşov. Urşii ar trebui să fie în pădure", a subliniat Dan Olteanu.