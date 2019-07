[P] Ziua internațională a DEEE-urilor vizează sensibilizarea publicului cu privire la deșeurile electronice

Anul trecut, peste 50 de organizații din 40 de țări din întreaga lume au organizat numeroase tipuri de activități de promovare, de la conferințe si seminarii, la activitati de colectare stradale si în scoli, la campanii de social media, ghiduri și jocuri online.Potrivit ONU, doar 20% din deșeurile electronice globale sunt reciclate anual, ceea ce înseamnă că 40 de milioane de tone de DEEE ajung la groapa de gunoi, sunt arse sau tranzacționate ilegal, fie tratate într-un mod sub-standard. Toate acestea duc la pierderi uriașe de materii prime valoroase și provoacă probleme grave în materie de sănătate, mediu și sociale prin transferurile ilegale de deșeuri către țările în curs de dezvoltare.WEEE Forum invită pe toți cei interesați de problematica DEEE-urilor să participe la ediția din 2019 a Zilei internaționale a deșeurilor electrice și electronice. Mai multe informații despre cum va puteți implica găsiți la: www.weee-forum.org/iewd-about/ Pascal Leroy, Director general WEEE Forum, a declarat: "Volumul de deșeuri electrice și electronice este în continuă creștere și conține multe materiale valoroase și periculoase care ar trebui recuperate sau tratate corespunzător. Deși gradul de conștientizare a consumatorilor cu privire la modul în care se elimină corect deșeurile electronice creste, ne luptăm inca pentru a ne asigura că deșeurile electronice sunt colectate și tratate de organizații care dispun de instalațiile și canalele corecte, garantând astfel că acest lucru se face într-un mod corespunzator, în condiții de siguranță și grijă față de mediu."În 2018, Comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit Karmenu Vella și-a exprimat sprijinul pentru E-Waste Day spunând: "Este exact genul de eveniment de care are nevoie Europa. Acesta crește gradul de conștientizare cu privire la importanța deșeurilor de echipamente electrice și electronice, dar merge mai departe prin evidențierea a ceea ce puteți face pentru a gestiona, reduce și recicla".Începând cu 2021, rata minimă de colectare ce trebuie realizata anual va fi de 65% din greutatea medie a aparatelor puse pe piață în cei trei ani anteriori sau, alternativ, 85% din DEEE-urile generate. O astfel de rată ridicată de colectare este imposibil de realizat fără implicarea consumatorilor, deoarece în prezent doar 35% din deșeurile electronice sunt raportate oficial ca fiind colectate și reciclate, iar lipsa de conștientizare a publicului împiedică statele să dezvolte economii circulare pentru echipamente electronice."ECOTIC va promova si in acest an Ziua DEEE-urilor si va organiza, impreuna cu partenerii, o serie de activitati dedicate utilizatorilor de echipamente electrice si electronice pentru a-i contientiza asupra importantei colectarii si reciclarii DEEE-urilor si de a le face cunoscute solutiile pe care le au la dispozitie in acest scop", a declarat Valentin Negoita, presedinte ECOTIC.Pentru detalii: