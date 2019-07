[P] Campania ECOTIC "Stația de Reciclare" ia startul în 2019 în județul Timiș

JIMBOLIA, 1-3 IULIE 2019 (în fața Casei de Cultură)  LENAUHEIM, 4-6 IULIE 2019 (în curtea Școlii Gimnazialae Lenauheim)

LOVRIN, 7-9 IULIE 2019 (în curtea Pieței agro-alimentare)

PERIAM, 10-12 IULIE 2019 (în fața Sălii de sport Periam)

SANNICOLAU MARE, 13-15 IULIE 2019 (în parcarea Casei de Cultură)

"Stația de Reciclare" este campania ECOTIC care urmărește acest obiectiv preponderent în mediul rural dar si urban mic. Alături de autoritățile publice și de mediu locale, ECOTIC informează locuitorii din localitățile din fiecare județ vizitat asupra necesității colectării DEEE și pune la dispoziție un punct de colectare mobil - Caravana ECOTIC - unde aceste deșeuri pot fi aduse și predate spre reciclare.In perioada 1-15 iulie 2019, ECOTIC, cu sprijinul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, desfășoară prima etapă a campaniei, fiind vizitate cinci localități, după următorul program:Pentru încurajarea predării corecte spre reciclare a electricelor și electronicelor uzate, fiecare locuitor care va aduce la Caravana ECOTIC 20kg DEEE cumulate va primi un tichet cadou de 10 lei, pentru 40 kg cumulate va primi un tichet de 20 lei iar pentru 60 kg cumulate un tichet de 30 lei. Persoanele ce vor aduce intre intre 5 și 19 KG DEEE cumulate vor fi inscrisi automat la tombola, putand castiga 5 premii a 100 lei card Dedeman."O asemenea campanie are un rol foarte important, cu atât mai mult în mediul rural, cu cât deseori aceste zone duc lipsă de informații în ceea ce privește colectarea separată, și, implicit de puncte de colectare. Practic, campania Stația de Reciclare aduce informația și punctele de colectare la ușa oamenilor" declară Marius Ungurean, coordonator regional vest al Asociatiei ECOTIC.Preluarea de la domiciliu a echipamentelor voluminoase (TV, frigidere, mașini de spălat) este gratuită pe baza programării telefonice la numărul de telefon 0732.148.550 in intervalul orar 10:00-17:00 sau direct la Caravană. Programarea se va face în prima zi de campanie din fiecare localitate.România, în calitate de țară membră a UE, are obligația să atingă o țintă de colectare de 45% a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) până în anul 2020. În acest sens, ECOTIC continuă eforturile de conștientizare în rândul populației.Pentru mai multe detalii www.ecotic.ro