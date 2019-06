Unele specii de corali pot supraviețui în ape cu un nivel crescut de aciditate, potrivit unui nou studiu

În cadrul acestui studiu, cercetătorii au profitat de compoziția chimică neobișnuită a apei din zona de coastă a peninsulei mexicane Yucatan, unde apa provenită din izvoarele subacvatice are pH mai mic decât apele maritime din jur. Aici condițiile normale pentru formarea scheletului calcaros al coralilor nu sunt întâlnite.Într-un experiment pe teren care a durat doi ani, echipa internațională de cercetători a transplantat fragmente identice genetic din trei specii de corali într-o zonă afectată de apa izvoarelor și într-o zonă de control din apropiere, în care pH apei era cel normal. În urma monitorizării, concluziile au fost publicate luna acesta în Proceedings of the Royal Society B."Veștile bune sunt că o colonie de corali poate supraviețui și depozita carbonat de calciu, însă densitatea scheletului este redusă, ceea ce înseamnă că structura recifului va fi mai puțin robustă și poate fi mai susceptibilă la a fi distrusă de furtuni sau eroziune", a declarat Adina Paytan, profesor în cercetare la Institutul de Științe marine UCSC și unul dintre autorii lucrării.