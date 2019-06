Opt miliarde de tone de gheață se topesc în fiecare an în regiunea munților Himalaya, dublu față cantitatea înregistrată în urmă cu câțiva ani (Studiu)

Studiul arată că din anul 2000, înălțimea ghețarilor a scăzut, în medie, cu 0.5 m pe an. Cercetătorii susțin că schimbările climatice reprezintă principala cauză."Datorită acestui studiu puteam vedea cea mai clară imagine de până acum a schimbărilor prin care au trecut ghețarii din Himalaya", a afirmat Joshua Maurer, de la Observatorul pentru suprafețe terestre Lamont-Doherty al Universității Columbia. Studiul a fost publicat în Science Advances.În perioada 1970-1980, au fost lansați 20 de sateliți în orbită, în cadrul unui program spion american, cu numele de cod "Hexagon". Acești sateliți aveau rolul de a fotografia regiuni terestre. Materialele strânse au fost declasificate în 2011 și digitizate de US Geological Survey, pentru a fi utilizate de cercetători.Printre fotografii se află și cele din regiunea Himalaya - o zonă pentru care nu existau multe date istorice de acest tip până acum. Comparând aceste fotografii cu cele mai recente făcute de NASA prin satelit și de agenția spațială japoneză Jaxa, oamenii de știință au putut vedea exact cum s-a transformat regiunea în ultimii ani. Grupul a ajuns la concluzia că între 1975 și 2000, aproximativ 4 miliarde de tone de gheață au fost pierdute în fiecare an. Iar din 2000 până în 2016, cantitatea a fost aproape dublă.Maurer a declarat: "Pentru a înțelege mai bine cât reprezintă 8 miliarde de tone, acestea ar fi de ajuns să umple 3.2 milioane de bazine olimpice pe an".