Orașul fără blocaje în trafic: Las Catalinas din Costa Rica. Acolo, niciun locuitor nu conduce mașini

Ideea unui oraș fără mașini i-a venit antreprenorului Charles Brewer, un american care a cumpărat în anul 2006, 485 de hectare în provincia Guanacaste, din Costa Rica, cu visul de a crea un oraș-stațiune fără agitația vehiculelor, notează New York Times „Am devenit interesat de orașele pietonale pentru că am vrut să fac ceva pozitiv pentru natură", a spus Brewer. „Dar, apoi m-a interesat și mai mult impactul pe care orașele le au asupra sănătății umane, a fericirii și a bunăstării", a mai adăugat el.Pentru a-și dezvolata ideea, Brewer s-a interesat de acțiunile mișcării intitulate „New Urbanism”. „New Urbanism” este o mișcare care s-a dezvoltat de la sfârșitul anilor 1970 și care acordă prioritate designului ecologic; cartiere compacte, cu distanțe care pot fi parcuse mergând pe jos și în care spațiile private și publice sporesc interacțiunea socială.Viziunea sa asupra stațiunii ideale se bazează pe aceleași idei care au stat la baza construirii orașelor medievale din Europa, cum ar fi Èze din Franța sau Ronda din Spania. De asemenea, și localitățile din Cinque Terre, Italia, pe care antreprenorul le apreciază pentru frumusețea, accesibilitatea pietonală, conectivitatea și arhitectura lor.Astfel, cu ajutorul unui număr mic de arhitecți, inclusiv Douglas Duany, fondatorul mișcării New Urbanism și profesor de arhitectură la Universitatea din Notre Dame, Brewer încearcă să redefinească dezvoltarea modernă a stațiunii pe care a denumit-o Las Catalinas.Locuitorii și vizitatorii se află la o aruncătură de băț de ocean și pot admira astfel priveliști spectaculoase. În plus, orașul s-a dezvoltat atât de mult încât aceștia pot alege între a sta la mai multe restaurante care au vedere la ocean, pot să cumpere vinuri de la cramă sau să facă shopping. În oraș există, de asemenea, un club pe plajă care are un centru de scufundări.Până acum, au fost construite 85 de case în care trăiesc 506 oameni. Alte 14 case sunt în faza de construcție și alte 40 de imobile sunt în faza de proiectare și dezvoltate. Volumul construcțiilor crește la o rată de 80.000 de metri pătrați pe an, conform datelor oferite de Las Catalinas.Prețurile locuințelor între 300.000 $ pentru un apartament-studio de 350 de metri pătrați și pot ajunge până la 3 milioane de dolari pentru o casă cu patru dormitoare. Există, de asemenea, taxe de asociere a proprietarilor de case, care variază în funcție de dimensiunea casei. Proprietarul unei unități standard de 4000 de metri pătrați plătește 735 de dolari pe lună pentru a acoperi servicii precum amenajarea teritoriului, securitatea și gestionarea deșeurilor.În luna februarie, în Las Catalinas a fost construit un nou hotel de tip boutique cu 45 de camere, care urmează să se extindă.„La început, a fost greu să convingem oamenii de avantaje și de oportunități", a spus Neal Herman, cel care supraveghează operațiunile și afacerile urbane din Las Catalinas. „Când orașul era încă în stadiul conceptual, unora le era greu să își vadă viața lipsită de de confortul mașinilor”, a mai adăugat Herman.Morgan Jones, un rezident al noului oraș, a spus că pe lângă faptul că este mai fericit și mai sănătos, petrece și mai puțin timp pe transport: „Am locuit în orașe mari în cea mai mare parte a vieții mele, cu trafic îngreunat și este o bucurie pură să trăiesc într-o comunitate unde nu avem nevoie de mașini și în care nimeni nu deține una.”Las Catalinas este un oraș atractiv pentru investitori, deoarece se pot amenaja hoteluri de cinci stele, dar are în același timp și o atmosferă relaxată", a spus Bob Davey, un broker de la Plantación Properties. „Cuprinde natura, cultura și facilitățile pe care le-am găsi în dezvoltările de lux din Caraibe, Cabo sau Hawaii, însă prețurile sunt cu 50% până la 75% mai mici”, a mai adăugat Davey.