FOTO VIDEO Rusia: Un urs polar înfometat, reperat la peste 800 de kilometri de habitatul său

Un urs polar flămând a fost reperat la periferia orașului industrial Norilsk, cel mai nordic oraș din Siberia, căutând mâncare în tomberoane, la peste 800 de kilometri de habitatul său tradițional, au spus marți autoritățile locale, relatează AFP.

Imaginile cu animalul, vizibil extenuat, au făcut turul rețelelor sociale din Rusia. Acesta a fost văzut pentru prima dată duminică seară în zona industrială a orașului Talnakh, la nord-est de Norilsjk, au precizat pentru AFP un responsabil local al serviciilor de mediu, Alexandre Korobkine.

Starving polar bear 'can hardly move', say residents of Norilsk. Emaciated animal walked 1500km south and away from Arctic Ocean, searching for food https://t.co/mD7yTaIusd pic.twitter.com/EjMJjS6Bac

”Acesta încă se deplasează în jurul unei fabrici, sub controlul polițiștilor și a serviciilor de urgență care asigură siguranța cetățenilor”, a spus el.

O echipă de specialiști va ajunge miercuri în acest oraș situat la nord de Cercul Polar pentru a inspecta animalul și pentru a lua o decizie cu privire la soarta lui.

Hungry polar bear arrives in industrial Norilsk after walking 1,500 km inland in search of food. The bear 'had wrong compass settings’ and came south, the first polar bear seen in city since 1970s https://t.co/EqTEbN3gKD pic.twitter.com/nhzhvxLCV6