ONU: Populația lumii ar putea ajunge la 10.9 miliarde până în 2100

În momentul de față, numărătoarea se oprește la 7.7 miliarde de oameni, iar creșterea este anticipată în ciuda scăderii ratei globale de fertilitate, care a ajuns de la 3.2 nașteri pentru o femeie, în 1990, la 2.5 nașteri, anul acesta.Experții spun că rata fertilității va continua să scadă, însă populația va crește în continuare, atingând pragul de 9.7 miliarde până în 2050. Noul raport anunță o creștere mai lentă a popuației decât ultima evaluare realizată de ONU, din 2017, potrivit căreia populația lumii ar fi ajuns la 11.2 miliarde până în 2100.Cea mai rapidă creștere din lume este așteptată în Africa Subsahariană, unde este anticipată dublarea populației în următorii 30 de ani. De asemenea, raportul prezice că India va deveni cea mai populată țară din lume până în 2027, întrecând China, unde este foarte probabil ca populația să scadă cu 2.2% până în 2050. În SUA, populația curentă de 329 milioane de oameni ar putea ajunge la 434 milioane până în 2100, iar un motiv principal al creșterii va fi migrația.ONU atrage atenția că multe dintre țările în care populația crește considerabil sunt foarte sărace, ceea ce ar putea ridica și mai multe probleme legate de foamete și alocarea resurselor. Specialiștii sunt îngrijorați și în legătură cu efectele pe care această creștere le-ar avea asupra schimbărilor climatice."Impactul nostru asupra climatului este legat de populația în multe feluri - ce resurse folosesc oamenii, cât de amplă este producția industrială, câtă energie este necesară pentru încălzire, răcire și transport", a declarat Amy Snover, directorul Grupului pentru Impact Climatic de la Universitatea din Washington.Însă creșterea populației este doar un factor când vine vorba despre schimbarea climatică. Obiceiurile de consum contează, iar acestea nu sunt uniforme la nivel global."Există o ruptură semnificativă între locurile în care creșterea populației este foarte rapidă și locurile în care are loc cel mai mare consum", susține Corey Bradshaw, director al Laboratorului de Ecologie Globală de la Universitatea Flinders. Cu alte cuvinte, stilul de viață al unei persoane din SUA are un impact negativ mai mare decât cel al unei persoane din Africa. Iar acest lucru înseamnă că creșterea rapidă a populației în Africa nu ar fi la fel de dăunătoare pentru mediu precum o creștere similară în alte regiuni.Experții nu pot spune care este numărul limită de oameni pe care planeta îl poate susține. Cu toate acestea, Corey Bradshaw susține că: "chiar și în condițiile în care am menține satus quo-ul și nu am mai elibera nicio moleculă de carbon, tot am vedea efectele schimbărilor climatice în următorii 300 de ani, din cauza emisiilor care sunt deja în sistem".