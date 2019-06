Canada va interzice ținerea în captivitate a delfinilor și a balenelor

Parlamentul canadian a aprobat luni proiectul de lege, la patru ani după ce a fost propus pentru prima dată. Legea federală denumită „Free Willy" va intra în vigoare de la sfârșitul lunii, iar oamenii care vor continua să țină mamiferele marine în captivitate riscă amenzi de până la 200.000 de dolari canadieni, scrie The Independent „Astăzi este o zi foarte bună pentru animalele din Canada", a declarat Elizabeth May, liderul Partidului Verde din țară, după trecerea legii. „Canadienii au fost clari, doresc ca practica crudă a menținerii balenelor și a delfinilor în captivitate să se oprească", a mai precizat May.Totuși, în lege se precizează că animalele care sunt deja în captivitate vor putea rămâne așa fără ca stăpânii să fie pedepsiți de noile reglementări legislative. Totodată, animalele marine pot fi ținute în captivitate pentru o perioadă scurtă de timp în caz că sunt rănite și au nevoie de recuperare sau pentru cercetare științifică.Fostul senator Wilfred Moore, care a introdus pentru prima dată proiectul în 2015, a declarat că acest proiect era o „obligație morală":„Avem o obligație morală să eliminăm treptat capturarea și ținerea animalelor pentru profit și pentru divertisment. Canadienii ne arată cum să fim mai buni - și noi îi ascultăm”, a mai precizat Moore.Legea este cunoscută sub numele de "Bill Willy", nume inspirat după filmul din 1993, în care un băiat se împrietenește și în cele din urmă eliberează o balenă ținută într-un parc de distracții.Proiectul de lege a fost aprobat în aceeași zi în care premierul Justin Trudeau a anunțat că în Canada se va interzice fabricarea materialelor plastice de unică folosință începând cu anul 2021, conform Daily Mail . Premierul a declarat că eliminarea pungilor de plastic, a paielor și a tacâmurilor de unică folosință este o „provocare globală". În fiecare an, un milion de păsări și peste 100.000 de mamifere marine din întreaga lume sunt rănite sau ucise din cauza plasticului și a poluării.