Aleargă pentru oceanele lumii, alătură-te inițiativei Run For The Oceans

Articol susținut de Adidas

Producția de plastic depășește 320 de milioane de tone anual, o parte din aceste pungi, sticle, ambalaje abandonate, plase de pescuit și microparticule degradate se strâng în mai multe zone ale oceanelor, sub efectul vartejurilor imense formate de curenții marini, amenințând animalele și ecosistemele.Cea mai importantă dintre aceste acumulări de deșeuri, cunoscută ca "marea zonă de gunoaie din Pacific" (Great pacific garbage patch, GPGP), situată la jumătatea drumului dintre Hawaii și California, a fost analizată de cercetători în studiul publicat în revista Scientific Reports. Estimând că fiecare kilometru pătrat conține peste un kilogram de plastic, mărimea sa este evaluată la 1,6 milioane de kilometri pătraţi, respectiv de trei ori mai mare decât Franța continentală, chiar dacă nu e vorba de o masă compactă.Bazându-se pe recoltarea a 1,2 milioane de eșantioane și pe survolări aeriene, concluzia este că aici se află 1.800 miliarde de bucăți de plastic, cu o greutate totală de 80.000 de tone. Iar groapă oceanică de gunoi „crește de manieră exponențială".Conștientizarea acestor lucruri este foarte importantă, iar Uniunea Europeană a adoptat în 21 mai măsuri ambițioase propuse de Comisie menite să reducă deșeurile marine provenite de la cele zece articole din plastic de unică folosință care se găsesc cel mai frecvent pe plajele europene, precum și echipamentele de pescuit abandonate și materialele plastice oxodegradabile.Prin noile norme vor fi interzise bețișoarele pentru urechi, tacâmurile, farfuriile, paiele, paharele, recipientele pentru alimente și băuturi fabricate din polistiren expandat și toate produsele fabricate din materiale plastice oxodegradabile. Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare, iar statele membre vor avea apoi la dispoziție doi ani pentru a o transpune. Un pas mic în direcția cea bună, însă trebuie să se întâmple ceva și la nivel global.În 2017, adidas și Parley au inițiat mișcarea globală Run For The Oceans, unind aproape un milion de alergători în întreaga lume, cu scopul de a inspira schimbări de comportament pe termen îndelungat. Până în prezent, fondurile strânse au contribuit la educarea și încurajarea a 100.000 de tineri și a familiilor acestora, care trăiesc în zonele de coastă afectate de poluarea cu plastic, să acţioneze făcând parte din Programul Parley Ocean School.Doar în 2018, parteneriatul dintre adidas și Parley a făcut posibilă confecționarea a cinci milioane de perechi de pantofi din plastic reciclat din oceane.Acțiunea continuă și în 2019, în perioada 8 – 16 iunie, ideea fiind una simplă: pentru fiecare kilometru alergat între 8 și 16 iunie, adidas va contribui cu 1 dolar programelor Parley Ocean School. Pentru a se alătura mișcării, alergătorii din întreaga lume se pot înregistra și îşi pot monitoriza activitatea, prin participarea la provocarea Run For The Oceans din aplicația Runtastic. ( https://www.runtastic.com/rfto/AR-join-us-2 România s-a alăturat inițiativei în 2018, iar anul acesta va face parte din nou din povestea Run For The Oceans. Mai multe despre importanța oceanelor, influența lor asupra calității vieții fiecăruia dintre noi, precum și alternative sustenabile pentru eliminarea plasticului din rutina zilnică, vor descoperi participanții în cadrul evenimentului adidas Runners Bucharest: Run For The Oceans, 11 iunie.