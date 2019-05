Ministerul Apelor a dat liber la împușcarea a circa 440.000 de ciocârlii până în primăvara lui 2020 / România este una dintre ultimele țări din UE care mai permite vânătoarea acestor păsări

”Cotele de vânătoare pentru ciocârlie nu au crescut, au scăzut în acest an față de anul trecut. Noi ceea ce am spus din 2015 spunem și acum, nu suntem de acord să se vâneze ciocârlia. Cine vânează ciocârlie în România este braconier pentru că nu poți să distingi ciocârlia în zbor, deci omoară și alte păsări și face braconaj. Apoi, vânătoarea de ciocârlie în România a fost întotdeauna o afacere, este permisă pentru străini, ei vin să vâneze ciocârlia aici, cei de la minister sunt mulțumiți fiindcă asta aduce bani, la fel și cei care organizează partide de vânătoare. Suntem singura țară din partea asta de UE care mai permite așa ceva. Alte țări au tradiție, România nu are tradiție în așa ceva. Până în 1996 nu s-a vânat ciocârlie, din '96 s-a vânat până 2006, apoi s-a reluat, iar din 2015 au început să mai scadă cotele”, a explicat Ovidiu Bufnilă, purtătorul de cuvânt al SOR, pentru HotNews.ro.





15 mai 2019 - 15 mai 2020 - 439.330 exemplare

15 mai 2018-14 mai 2019 - 447.029 exemplare

15 mai 2017-14 mai 2018 - 295.874 exemplare

15 mai 2016 - 14 mai 2017 - 494.760 exemplare

15 mai 2015 - 14 mai 2016 - 363.570 exemplare

15 mai 2014-14 mai 2015 - 683.066 exemplare

În 2015, SOR a făcut o campanie de sensibilizare în încercarea de a opri vânătoarea la ciocârlie, în condițiile în care cotele de vânătoare la această specie se dublaseră în perioada 2010-2015, însă Ministerul nu a oprit măcelul, doar a scăzut cotele de vânătoare.Potrivit informațiilor furnizate de SOR, cotele de vânătoare la ciocârlia de câmp au fost următoarele în perioada 2015-2020:Ciocârlia de câmp se mai vânează doar în șase țări din UE, printre care și România.În Uniunea Europeană ciocârlia de câmp se mai vânează doar în șase țări - Grecia, Italia, Franța, Cipru, Malta și România, în restul țărilor fiind interzisă vânarea speciei din cauza declinului puternic generat de intensificarea agriculturii din ultimii 25 ani, numărul acestor păsări reducându-se cu 50%, conform BBC Nature. Un alt motiv pentru declinul speciei este braconajul în scopuri comerciale, limbile acestor păsări fiind considerate delicatese și vândute astfel restaurantelor din Europa, spun ornitologii.