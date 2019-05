ORomânieCuratăÎncepedeAcasă - peste 460 elevi și voluntari au curățat Buftea, Tunari și Bragadiru de 2.000 de kg de deșeuri

Articol recomandat de P&G

Peste 2.000 de kg de deșeuri au fost colectate din Buftea, Tunari și Bragadiru, într-o acțiune desfășurată în paralel în cele trei comunități din apropierea Bucureștiului, la care au participat mai mult de 460 de elevi și voluntari, în data de 18 mai.Campania are două componente, la fel de importante: o serie de cursuri şi ateliere prin care 685 elevi au învățat în timpul orelor de curs despre beneficiile colectării selective și ale reciclării deșeurilor, și ziua curățeniei, acţiune care a reunit elevi, voluntari din comunitățile locale și angajați ai Procter & Gamble România, compania care a iniţiat proiectului."Preocuparea pentru un mediu sustenabil este parte din modul nostru de a face afaceri, de zeci de ani“, spune George Carpov, Company Communication Manager. “Suntem prezenți în casele oamenilor în fiecare zi, prin brandurile noastre, precum Ariel, Lenor și Fairy, însă îmbunătățirea vieții presupune și grija pentru comunitățile în care trăim și lucrăm. În luna ianuarie a acestui an, P&G a anunțat o inițiativă majoră, suntem de fapt mândri că ne aflăm printre fondatori - o alianță a companiilor globale din domeniul produselor din materiale plastice și bunuri de larg consum, care are ca scop găsirea de soluții pentru eliminarea deșeurilor de plastic din mediul înconjurător", adaugă George Carpov."Misiunea organizației "Act for Tomorrow" este aceea de a promova o cultură a responsabilității civice și sociale în rândul cetățenilor și de a-i educa pentru îmbunătățirea calității vieții într-un mod sustenabil. De aceea ne-am alăturat inițiativei P&G. Echipa noastră a organizat sesiuni de formare pentru cadrele didactice, care apoi au susținut cursuri și le-au prezentat elevilor, într-o manieră creativă, informații despre colectarea și reciclarea deșeurilor. Entuziasmul elevilor și implicarea întregii comunități în colectarea deșeurilor la ziua curățeniei sunt cea mai bună dovadă că, într-adevăr, O Românie Curată Începe de Acasă", declară Andrei Coșuleanu, Președinte Act For Tomorrow.Campania O Românie Curată Începe de Acasă a fost lansată în 2018 la Urlați, județul Prahova, unde P&G are o fabrică ce reprezintă deja un exemplu pozitiv pe plan local în ceea ce privește protecția mediului.