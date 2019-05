[P] Începând din mai, clienții magazinelor Pegas pot recicla bateriile uzate la bike shop-urile din București, Timișoara, Brașov, Constanța și Cluj

Sub sloganul „Reciclează bateriile uzate și pedalează mai departe!” parteneriatul facilitează și încurajează obiceiul reciclării în rândul celor interesați deja de un stil de viață săntos și trage un semnal de alarmă asupra efectelor nocive pe care bateriile uzate le au asupra sănătății umane. În plus, cei care devin partizani mișcării de reciclare și predau 20 de baterii uzate, primesc înapoi 4 baterii noi și șansa de a câștiga o bicicletă electrică Pegas Partizan."În calitate de promotori ai principiilor ecologiste, susținem sportul în aer liber și încurajăm mersul pe bicicletă ca alternativă la mijloacele de transport dăunătoare pentru mediu. Un stil de viață sănătos presupune în egală măsură mișcare și grijă față de locul în care trăiești. Am observat că oamenii care se deplasează cu mijloace de transport alternative sunt mai predisupuși să recicleze și să contribuie la bunăstarea mediului înconjurător, pentru că oricum o fac deja. Așa că am creat împreună cu Pegas această mișcare de rezistență împotriva poluării pe care am numit-o reciclism", spun reprezentanții SNRB.Bike-shop-urile dotate cu infrastructură de colectare vor fi vizibile prin aplicația mobilă „Unde Reciclăm”. După predarea bateriilor uzate, participanții pot înscrie codul unic primit pe pagina www.reciclamimpreuna.ro/reciclism . Mai multe baterii predate, înseamnă mai multe șanse de a câștiga Partizanul."Viziunea Pegas e în strânsă legătură cu atenția față de mediul înconjurător, aspect care se reflectă în varietatea bicicletelor pentru < >, în special cele electrice. Încurajăm naveta la muncă pe bicicletă pentru că aerisește traficul, protejează mediul și însănătoșește orașul. La fel ca mersul pe bicicletă, reciclarea contribuie la protecția mediului și poate crește calitatea vieții, mai ales în orașele mari. De la carton, metal, cauciuc și componente electronice, Pegas se bucură să participe într-un program de reciclare a bateriilor, motiv pentru care pune la dispoziția clienților, în toate magazinele din țară, puncte de colectare, pentru un mediu mai puțin poluat", a declarat Mihai Chipcia, Consumer & Retail Sales Manager Atelierele PegasÎn România sunt aruncate la gunoi în fiecare an peste 50 de milioane de baterii folosite. Aruncate la întâmplare, bateriile uzate sunt extrem de nocive pentru mediul înconjurător, din cauza substanțelor periculoase pe care le conțin și le elimină în sol (cadmiu, nichel, mercur) punând în pericol sănătatea.Mai multe detalii despre campanie și concurs sunt disponibile pe www.reciclamimpreuna.ro/reciclism