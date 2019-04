Un pod...de crocodili. Cel mai bizar obiectiv turistic din Costa Rica

La aproximativ 120 de kilometri de aeroportul din San Jose și la doar câțiva kilometri distanță de Parcul Național Carara a apărut un alt punct de atracție pentru turiștii care tranzitează zona: un pod, cunoscut sub numele de podul crocodililor, relatează CNN De-a lungul autostrăzii principale care face legătura dintre capitala San Jose și orașul Jaco, sub podul principal de sub râul Tárcoles, se adună zilnic o mulțime de crocodili. Reptilele, care au ales acel loc pentru a sta la plajă, formează „un pod” al lor, întinzându-se pe câțiva metri.Reptilele fac parte din specia de crocodili americani, o specie care poate ajunge să cântărească sute de kilograme și care are aproximativ 4 metri. Acestui tip de crocodil îi place să stea în apă sărată, exact ca cea din râul Tárcoles.Economia zonei ia amploare datorită numărului mare de turiști care se opresc să pozeze reptilele. Localnicii au început să vândă jucării în formă de crocodil, iar unii chiar oferă plimbări pe râu pentru ca turiștii să se apropie și mai tare de animale. De asemenea, mai multe restaurante s-au deschis în zonă care poartă, bineînțeles, numele de „Cocodrilo”.Momentan, punctul de atracție nu a ajuns să fie chiar atât de cunoscut, însă autoritățile iau în calcul și posibilitatea ca numărul excursioniștilor să se mărească datorită rețelelor de socializare, dar și datorită interesului pe care mass-media l-a acordat subiectului.Prezența oamenilor cauzează distrugeri ale habitatului animalelor și multe viețuitoare ajung să fie ținute în captivitate, în condiții greu de imaginat. Acum câteva săptămâni, în Thailanda un pui de elefant a fost obligat de stăpâni să facă diferite trucuri de echilibristică pentru amuzamentul turiștilor.